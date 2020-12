Jacksonův ranč Neverland má nového majitele. Zaplatil za něj skoro půl miliardy korun

Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Británií o uspořádání vztahů po konci brexitového přechodného období je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) výbornou zprávou pro všechny obchodníky a lidi. Je velká šance, že od ledna příštího roku nenastanou účinky brexitu bez dohody se všemi cly a tarify podle režimu Světové obchodní organizace, odpověděl na dotaz ČTK ministerský předseda.

"Je ovšem potřeba zdůraznit, že dohodu, kterou dojednal Michel Barnier, teď musí velmi rychle prostudovat a odsouhlasit všechny členské státy. Pevně věřím, že se to podaří a dohoda začne platit 1. ledna 2021. My pro to uděláme všechno," uvedl Babiš.

Na sociálních sítích premiér poznamenal, že po několika letech je brexitový proces skoro dokončený. Pro EU a Spojené království je do historický okamžik, dodal.

Prezident Miloš Zeman dojednání smlouvy dnes podle mluvčího Hradu komentovat nebude.