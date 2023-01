Premiérka, která spustila "Jacindománii". Ardernová řešila teroristické útoky i covid

Pražský hrad kvůli velkému zájmu veřejnosti prodloužil výstavu korunovačních klenotů v katedrále svatého Víta do úterý 24. ledna. Výstava, která byla pro veřejnost otevřena v úterý, měla původně skončit v sobotu. Po dohodě s památkáři budou klenoty k vidění v chrámu i po nedělní mši od 14:30 do 21:00 a v pondělí a úterý od 08:00 do 18:00. Ve čtvrtek to řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

"Díky poradě s odborníky z památkové péče pan prezident rozhodl, že výstava korunovačních klenotů bude prodloužena," uvedl Mynář. I Metropolitní kapitula u sv. Víta prodlouží vystavení lebky a helmy našeho národního světce ve Svatováclavské kapli. Sedm držitelů klíčů uloží české korunovační klenoty do Korunní komory ve středu 25. ledna odpoledne.