Izraelské pozorovatelky měly obavy měsíce před útokem Hamásu. Armáda je ale opominula

Jednotky mladých odvedenkyň měly po dlouhá léta na hranicích s Pásmem Gazy jediný úkol –⁠ celé hodiny sedět v pozorovacích základnách a hledat ty sebemenší známky podezřelé aktivity. V měsících, které předcházely útokům palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael, si něčeho skutečně povšimly: cvičných útoků, inscenovaných únosů či zvláštního chování zemědělců na druhé straně, píše server BBC.

Žena vystupující pod jménem Noa uvedla, že vypozorované informace předaly zpravodajským službám a nadřízeným, ale víc toho udělat nemohly. "Byly jsme jen oči," řekla. Některým z těchto žen bylo jasné, že Hamás něco velkého chystá - že je tu, slovy Noy, "balonek, který co nevidět praskne".

"Problémem bylo, že si (armáda) nespojila poznatky do souvislostí," uvedla bývalá velitelka jedné z pohraničních jednotek. Pokud by tak učinila, podle ní by si uvědomila, že Hamás připravuje bezprecedentní útok.

Devatenáctiletá Šai Ašramová byla 7. října jednou z žen ve službě. V telefonátu s rodinou, která v pozadí slyšela dunět výstřely, řekla, že "na základně jsou teroristé a schyluje se k velké akci". Ašramová byla jednou z více než desítky vojákyň-pozorovatelek, které ozbrojenci Hamásu zabili. Další unesli.

S postupujícím útokem Hamásu si ženy na Nahal Oz, základně vzdálené zhruba kilometr od hranic s Pásmem Gazy, ve sdílené skupině na platformě WhatsApp začaly vyměňovat poslední rozloučení. Noa, která nebyla ve službě a zprávy si četla z domova, si vzpomíná, jak si pomyslela: "Je to tu."

"Při směně sedíte a nesmíte ani na chvilku přimhouřit oči"

Práce žen, které sedí v místnostech poblíž hranic, spočívá v bedlivém sledování živého přenosu z kamer rozesetých podél plotu a z balónů, které se vznášejí nad Pásmem Gazy. V pohraničí je takových jednotek několik, všechny sestávají z mladých žen ve věku od 18 do zhruba 25 let. Odvedenkyně u sebe nemají střelné zbraně.

Mladé ženy ve volném čase tančily, vařily si společné večeře a koukaly na televizi. Pro mnohé z nich to bylo poprvé, kdy žily mimo domov, a popisují proto, jak si mezi sebou utvářely sesterská pouta. Své povinnosti ale nebraly na lehkou váhu.

"Naše práce je chránit všechny obyvatele. Naše práce je těžká - při směně sedíte a nesmíte ani na chvilku přimhouřit oči nebo se podívat jinam. Musíte se stále soustředit," uvedla Noa.

Zpráva izraelských ozbrojených sil z konce loňského září zařadila tyto jednotky po boku izraelských zpravodajských služeb na seznam těch, "kdo vědí o nepříteli všechno".

Když ženy spatří něco podezřelého, nahlásí to svému veliteli a zanesou do systému, aby to vyhodnotili služebně starší představitelé armády. Generálmajor izraelských sil ve výslužbě Eitan Dangot řekl, že jednotky hrají zásadní roli v upozornění na fakt, že něco není v pořádku. Jejich obavy předané velení by se pak měly dostat výše, aby se o situaci "vytvořil zpravodajský obraz". Pozorovatelny podle něj tvoří klíčové "kousky skládačky" pro pochopení jakýchkoliv hrozeb.

Vysoce postavení izraelští představitelé v měsících předcházejících útoku veřejně prohlašovali, že se hrozbu představovanou Hamásem podařilo potlačit. Podél hranic ale vícero důkazů hovořilo o opaku.

Jedna z pozorovatelek v Nahal Oz do skupiny na WhatsAppu koncem září napsala: "Co, stala se další věc?" Odpověď přišla rychle v podobě hlasové zprávy: "Holka, zaspala jsi? Měli jsme něco každý den za poslední dva týdny."

Oslovené pozorovatelky popsaly řadu incidentů v měsících před 7. říjnem. "Viděly jsme je každý den nacvičovat na útok," řekla Noa, která stále slouží u armády. "Měli dokonce model tanku, na kterém si nacvičovali, jak se ho zmocní," uvedla. "Měli také makety zbraní na plotě a ukazovali, jak by je vyhodili do povětří a jak se zkoordinují při útoku na členy ozbrojených sil, při zabíjení a únosech," dodala Noa.

Její kolegyně ze základny Eden Hadarová vzpomíná, jak na začátku její služby ozbrojenci Hamásu v její sekci hlavně posilovali. Měsíce předtím, než loni v srpnu skončila službu, si všimla změny, když ozbrojenci podstupovali "skutečný vojenský výcvik".

Některé oslovené ženy si význam toho, co viděly, neuvědomovaly. Jedna z nich uvedla, že Hamás se vždy připravoval na boj, a část neočekávala nic v tak velké míře, jako byl útok ze 7. října. Jiné pozorovatelky, které se obávaly útoku většího rozsahu, ale uvedly, že měly pocit, že jejich obavy nikdo nebral vážně.

Loňský vpád Hamásu do Izraele byl nejsmrtelnějším dnem v historii Izraele. Podle úřadu premiéra zahynulo na 1300 lidí a 240 jich ozbrojenci vzali za rukojmí. Izrael v odpovědi rozpoutal rozsáhlou operaci v Pásmu Gazy, která si podle tamních úřadů pod kontrolou Hamásu vyžádalo přes 24 000 mrtvých.

