Izrael schválil invazi do města Gazy i výstavbu osad na palestinském Západním břehu

Schválení výstavby zhruba 3400 bytových jednotek v oblasti nazvané E1 (East 1) východně od Jeruzaléma oznámil minulý týden izraelský ministr financí Becalel Smotrič. Nyní ho podle serveru ToI definitivně potvrdil plánovací výbor civilní správy, který spadá pod izraelské ministerstvo obrany.
Smotrič ve středu označil tento krok za historický, podle něj prakticky smaže iluzi dvou států a upevní vliv židů "v srdci Země izraelské". "Každá osada, každá čtvrť, každá bytová jednotka je dalším hřebíkem do rakve nebezpečné myšlenky na vznik palestinského státu," dodal krajně pravicový ministr, který dlouhodobě otevřeně hovoří o anexi Západního břehu.
Nynější rozhodnutí povolit výstavbu židovských osad v oblasti E1 je podle Smotriče reakcí na záměr několika dalších zemí uznat v září na zasedání Valného shromáždění OSN palestinský stát. Pokud se tak stane, budou uznávat palestinský stát, který zatím neexistuje, asi tři čtvrtiny států OSN.
Invaze do Gazy dostala zelenou
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac schválil ve středu plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat 60 tisíc záložníků. Podle serveru ToI záložníci dostanou nejméně dva týdny na to hlásit se do služby a ne všichni se budou podílet na operaci ve městě Gaza, někteří nahradí izraelské jednotky v jiných částech fronty.
Na 60 tisíc rezervistů má být povoláno v několika vlnách, napsal ve středu také server ToI. Asi 40 tisíc až 50 tisíc se bude muset hlásit do služby 2. září. Další pak v listopadu a prosinci a zbytek v únoru a březnu příštího roku.
"Katastrofa pro oba národy," varuje Macron
Vojenská ofenziva v Pásmu Gazy, kterou připravuje Izrael, nemůže vést k ničemu jinému než ke katastrofě pro oba národy, napsal ve středu francouzský prezident Emmanuel Macron na síti X. Doplnil, že o vývoji hovořil s jordánským králem Abdalláhem II. a egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím, kteří podle Macrona jeho názor sdílejí.
"Je potřeba zahájit mezinárodní misi pro stabilizaci Gazy a pracovat na politickém řešení, které bude odpovídat očekáváním obou národů, izraelského i palestinského," uvedl Macron. Francie bude podle něj v září v New Yorku hostit další konferenci o dvoustátním řešení společně se Saúdskou Arábií. První uspořádala na konci července jen několik dnů poté, co Macron oznámil, že Francie uzná Stát Palestina.
Vojenská ofenziva, při které chce Izrael převzít kontrolu nad městem Gaza, by podle Macrona uvrhla region do permanentní války. Francouzský prezident s izraelskou ofenzivou nesouhlasil už při jejím oznámení a dlouhodobě se zasazuje o mezinárodní stabilizační misi vypracovanou zejména s Egyptem a Jordánskem, uvedla agentura AFP.
Plán na obsazení města Gaza schválil izraelský bezpečnostní kabinet v první polovině srpna, krok vyvolal silnou kritiku ze zahraničí. Na začátku týdne Izrael obdržel návrh na 60denní příměří, se kterým souhlasil Hamás, ale zatím se k věci oficiálně nevyjádřil.
Už teď však podle informací z místa provádí izraelská armáda pozemní údery v okrajových částech města. Od začátku války po teroristickém útoku hnutí Hamás v říjnu roku 2023 zemřelo v Pásmu Gazy na 62 tisíc lidí, tvrdí úřady pod kontrolou Hamásu. Tragická je v Pásmu Gazy i humanitární situace.
Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje na Západním břehu židovské osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální. Západní břeh, kde žijí skoro tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů, rozdělila mírová dohoda z Osla z roku 1993 na tři zóny. Více než 60 procent zabírá zóna C, která je plně pod správou Izraele, zóna A je pod správou Palestinců a v zóně B je civilní správa v rukou Palestinců, kteří se ale o bezpečnost dělí s Izraelci.