Izraelský ministr Smotrič oznámil schválení osad v klíčové oblasti u Jeruzaléma

před 2 hodinami
Izraelský ministr financí Becalel Smotrič ve středu večer oznámil schválení záměru výstavby židovských osad v klíčové oblasti u Jeruzaléma. Podle něj půjde o poslední hřebík do rakve palestinského státu, uvádějí izraelská média.
Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich a žena drží mapu, která ukazuje dlouho zmrazený plán osídlení E1, jenž by rozdělil Východní Jeruzalém od okupovaného Západního břehu.
Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich a žena drží mapu, která ukazuje dlouho zmrazený plán osídlení E1, jenž by rozdělil Východní Jeruzalém od okupovaného Západního břehu. | Foto: Reuters

Osady mají vzniknout na okupovaném Západním břehu Jordánu, podle Smotriče jde o reakci na záměr zahraničních zemí uznat Stát Palestina.

Podle plánu má v oblasti s názvem E1 vzniknout zhruba 3400 nových bytových jednotek. Oblast se nachází mezi Jeruzalémem a židovskou osadou Maale Adumim na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Smotrič ve čtvrtek podle serveru The Times of Israel na tiskové konferenci uvedl, že jeho krok má souhlas premiéra Benjamina Netanjahua, který se však k věci zatím veřejně nevyjádřil. Izraelský deník Haarec uvedl, že oficiálně by vláda mohla s plánem souhlasit příští týden. Po vyřízení všech povolení by výstavba mohla začít do několika měsíců.

Podle Smotriče je oblast strategická pro vznik palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. "Je to poslední hřebík do rakve myšlenky palestinského státu," řekl Smotrič o vzniku židovských osad v dané oblasti. Ve čtvrtek ministr řekl, že plán je reakcí na záměr několika zemí uznat Stát Palestina. "Kdokoliv na světě se pokusí uznat palestinský stát, dostane od nás odpověď na místě," citoval ministra server The Times of Israel.

S tím, že by výstavba osad v oblasti E1 byla vážnou překážkou pro vznik Státu Palestina, souhlasí i nevládní organizace Peace Now. Podle ní by osady oddělily východní Jeruzalém od Západního břehu Jordánu.

Výstavbu osad v oblasti E1 Izrael zmrazil v roce 2012 kvůli tehdejší silné kritice ze strany Spojených států, Evropské unie a dalších zemí, píše agentura Reuters. Většina zemí považuje židovské osady na okupovaných palestinských územích za nelegální. V osadách žije na 700 tisíc lidí.

Smotrič dlouhodobě podporuje výstavbu izraelských osad na okupovaných palestinských územích i jejich připojení k Izraeli. K tomu Netanjahua znovu vyzval i ve čtvrtek. Vznik samostatného palestinského státu naopak odmítá. Izraelská krajní pravice, které je Smotrič předním představitelem, by chtěla obnovit osady i v Pásmu Gazy.

Řada zemí včetně Francie či Británie v uplynulých týnech ohlásila záměr uznat Stát Palestina na zasedání Valného shromáždění OSN v září. Izraelští vládní politici krok kritizují, podle nich uznání palestinského státu není v době, kdy Izrael válčí s teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy, vhodné.

 
Další zprávy