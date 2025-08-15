Zahraničí

Do Pásma Gazy podle Izraele dorazilo přes 300 kamionů s humanitární pomocí

Do Pásma Gazy ve čtvrtek přes přechody Zikim a Kerem Šalom přijelo 310 kamionů s humanitární pomocí. V pátek o tom informoval úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti COGAT. Ve čtvrtek podle úřadu zároveň OSN a jiné mezinárodní organizace na hraničním přechodu v Pásmu Gazy vyzvedly humanitární pomoc z 390 kamionů, aby ji mohly distribuovat.
OSN uvedla, že v Pásmu Gazy je třeba distribuovat ekvivalent 600 kamionů humanitární pomoci denně. Záběr z rozdělování pomoci byl pořízen před týdnem na jihu Pásma Gazy.
OSN uvedla, že v Pásmu Gazy je třeba distribuovat ekvivalent 600 kamionů humanitární pomoci denně. Záběr z rozdělování pomoci byl pořízen před týdnem na jihu Pásma Gazy.

Podle izraelské armády bylo ve čtvrtek do Pásma letecky shozeno 119 palet s humanitární pomocí od Jordánska, Spojených arabských emirátů, Belgie, Itálie, Německa a Francie. OSN uvedla, že v Pásmu Gazy, které má přibližně dva miliony obyvatel, je třeba distribuovat ekvivalent 600 kamionů humanitární pomoci denně.

Rád bych v Gaze viděl zahraniční novináře, vzkázal Trump Izraeli

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,

Na začátku března Izrael uvalil na Pásmo Gazy totální blokádu přísunu jakýchkoliv dodávek včetně humanitární pomoci, kterou částečně uvolnil na konci května po kritice a nátlaku mezinárodního společenství. Značná část obyvatelstva v Pásmu Gazy však nadále čelí podle mezinárodních organizací podvýživě a hladu.

Na konci května zahájila v Pásmu činnost Humanitární nadace pro Gazu (GHF), která má podporu Spojených států a Izraele a která měla nahradit dosavadní systém distribuce humanitární pomoci zajišťovaný agenturami OSN a jinými mezinárodními organizacemi. Z blízkosti center GHF jsou však pravidelně hlášeny případy střelby či palby z granátometů ze strany izraelských jednotek.

EU kritizuje a žádá Izrael, aby zastavil výstavbu osad u Jeruzaléma

Israeli Finance Minister Smotrich speaks at a press conference regarding settlements expansion, near the Israeli settlement of Maale Adumim

Mluvčí teroristického hnutí Hamás Ismáíl Thavábta ve středu uvedl, že izraelská armáda provádí pozemní operace ve městě Gaza, které doprovází bombardování či demolice domů. Podle serveru Ynet dostala izraelská armáda pokyn zahájit rozsáhlé přípravy na novou ofenzivu ve městě Gaza. Podle serveru se neočekává, že operace začne dříve než v září. Obsazení Gazy schválil minulý týden izraelský bezpečnostní kabinet, což vyvolalo kritiku ze zahraničí i protesty části Izraelců.

 
