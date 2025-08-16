USA pozastavují po kritice od některých politiků vydávání víz pro Palestince

Ministerstvo provádí "úplnou a důslednou revizi" "malého počtu" všech dočasných humanitárních víz, které v posledních dnech vystavilo. Přesný počet ale neuvedlo.
K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo poté, co konzervativní influencerka Laura Loomerová napsala na sociálních sítích, že tento měsíc přijeli do Spojených států palestinští uprchlíci, píše Reuters. To pobouřilo některé republikány, včetně Chipa Roye, který je členem Sněmovny reprezentantů za Texas. Prohlásil, že se touto záležitostí bude zabývat a označil ji za "národní hrozbu".
Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vede po teroristickém útoku ozbrojenců z hnutí Hamás z října 2023 válku v Pásmu Gazy, kvůli které už podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem přišlo o život zhruba 61 600 lidí, v drtivé většině civilistů.