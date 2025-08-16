Zahraničí

USA pozastavují po kritice od některých politiků vydávání víz pro Palestince

před 1 hodinou
Americké ministerstvo zahraničí pozastavuje vydávání všech víz pro obyvatele z Pásma Gazy, díky kterým se mohli v USA léčit, uvedla v sobotu agentura Reuters. Washington tak rozhodl poté, co někteří stoupenci amerického prezidenta Donalda Trumpa označili přítomnost Palestinců v zemi za národní ohrožení. Ministerstvo také prověřuje ta víza, které v posledních dnech obyvatelům z Pásma Gazy vydalo.
Zranění Palestinci čekají na ošetření v nemocnici Šífa, březen 2024.
Zranění Palestinci čekají na ošetření v nemocnici Šífa, březen 2024. | Foto: Reuters

Ministerstvo provádí "úplnou a důslednou revizi" "malého počtu" všech dočasných humanitárních víz, které v posledních dnech vystavilo. Přesný počet ale neuvedlo.

