Hamás souhlasil s návrhem prostředníků na příměří v Pásmu Gazy. Izrael zatím mlčí

Podle televize al-Džazíra Hamás přijal návrh, který mu předložili zprostředkovatelé, plně a bez úprav. "Hamás předal svou odpověď zprostředkovatelům a potvrdil, že hnutí a (palestinské) stranické organizace přijaly nový návrh na příměří, aniž by požadovaly úpravy," řekl agentuře AFP nejmenovaný představitel Hamásu.
Nejmenovaný egyptský zdroj agentuře Reuters řekl, že Hamás v návrhu souhlasil se zastavením bojů na 60 dnů a propuštění poloviny izraelských rukojmích držených v Pásmu Gazy. Těch je podle předchozích informací pět desítek, z nichž asi jen dvě desítky stále žijí. Izrael by měl propustit i jistý počet vězněných Palestinců.
Oznámení souhlasu Hamásu přichází v době, kdy Izrael chystá vojensky obsadit město Gaza. Podle zdrojů z místa pozemní jednotky izraelské armády již působí na periferii města. Současný postoj izraelské vlády k příměří není jasný, ministři za krajně pravicové strany ho dlouhodobě odmítají. Podle agentury AFP minulý týden izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Izrael bude souhlasit s dohodou na zastavení bojů jen za předpokladu, že "všichni rukojmí budou propuštěni najednou". Podle AFP návrh ve velké míře kopíruje předchozí dokument navržený vyslancem Bílého domu pro Blízký východ Stevem Witkoffem, se kterým dříve Izrael souhlasil.
Zdroj z Palestinského islámského džihádu, ozbrojeného uskupení, které je spojencem Hamásu, AFP dříve řekl, že "všechny frakce podporují to, co předložili" egyptští a katarští prostředníci. Diplomaté z Kataru, Egypta a USA dlouhodobě působí jako prostředníci vyjednávání.
Nutnost dosáhnout dohody dnes zdůraznil egyptský ministr zahraničí Badr Abdal Áttí, který navštívil přechod Rafáh na hranici mezi Egyptem a Pásmem Gazy. "Současná situace na místě je nepředstavitelná," řekl podle AFP ministr s odkazem na humanitární krizi v oblasti.
Od počátku války zemřelo v Pásmu Gazy v důsledku akutní podvýživy a hladovění podle tamního ministerstva zdravotnictví 263 lidí, včetně 112 dětí, píše agentura Reuters. Lidskoprávní organizace Amnesty International dnes v tiskové zprávě Izrael obvinila ze záměrné politiky hladovění v Pásmu Gazy a genocidy palestinského obyvatelstva.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito přes 62 tisíc Palestinců. Podle agentury AFP OSN tato data považuje za spolehlivá.