Zahraničí

Hamás souhlasil s návrhem prostředníků na příměří v Pásmu Gazy. Izrael zatím mlčí

ČTK ČTK
před 15 minutami
Hamás souhlasí s návrhem na příměří v Pásmu Gazy, který v neděli dostal od zprostředkovatelů jednání - Egypta a Kataru. V pondělí to uvedly agentury AFP a Reuters s odkazem na nejmenované představitele palestinského hnutí a Egypta. Dohoda předpokládá 60denní příměří, propuštění poloviny izraelských rukojmích a zahájení vyjednávání o uzavření trvalého klidu zbraní. Izrael návrh zatím nekomentoval.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito přes 62 tisíc Palestinců.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito přes 62 tisíc Palestinců. | Foto: Reuters, Amir Cohen

Podle televize al-Džazíra Hamás přijal návrh, který mu předložili zprostředkovatelé, plně a bez úprav. "Hamás předal svou odpověď zprostředkovatelům a potvrdil, že hnutí a (palestinské) stranické organizace přijaly nový návrh na příměří, aniž by požadovaly úpravy," řekl agentuře AFP nejmenovaný představitel Hamásu.

Související

USA pozastavují po kritice od některých politiků vydávání víz pro Palestince

Nemocnice Šífa v Gaze

Nejmenovaný egyptský zdroj agentuře Reuters řekl, že Hamás v návrhu souhlasil se zastavením bojů na 60 dnů a propuštění poloviny izraelských rukojmích držených v Pásmu Gazy. Těch je podle předchozích informací pět desítek, z nichž asi jen dvě desítky stále žijí. Izrael by měl propustit i jistý počet vězněných Palestinců.

Oznámení souhlasu Hamásu přichází v době, kdy Izrael chystá vojensky obsadit město Gaza. Podle zdrojů z místa pozemní jednotky izraelské armády již působí na periferii města. Současný postoj izraelské vlády k příměří není jasný, ministři za krajně pravicové strany ho dlouhodobě odmítají. Podle agentury AFP minulý týden izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Izrael bude souhlasit s dohodou na zastavení bojů jen za předpokladu, že "všichni rukojmí budou propuštěni najednou". Podle AFP návrh ve velké míře kopíruje předchozí dokument navržený vyslancem Bílého domu pro Blízký východ Stevem Witkoffem, se kterým dříve Izrael souhlasil.

Zdroj z Palestinského islámského džihádu, ozbrojeného uskupení, které je spojencem Hamásu, AFP dříve řekl, že "všechny frakce podporují to, co předložili" egyptští a katarští prostředníci. Diplomaté z Kataru, Egypta a USA dlouhodobě působí jako prostředníci vyjednávání.

Nutnost dosáhnout dohody dnes zdůraznil egyptský ministr zahraničí Badr Abdal Áttí, který navštívil přechod Rafáh na hranici mezi Egyptem a Pásmem Gazy. "Současná situace na místě je nepředstavitelná," řekl podle AFP ministr s odkazem na humanitární krizi v oblasti.

Související

Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje

Israel Palestinians Gaza

Od počátku války zemřelo v Pásmu Gazy v důsledku akutní podvýživy a hladovění podle tamního ministerstva zdravotnictví 263 lidí, včetně 112 dětí, píše agentura Reuters. Lidskoprávní organizace Amnesty International dnes v tiskové zprávě Izrael obvinila ze záměrné politiky hladovění v Pásmu Gazy a genocidy palestinského obyvatelstva.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito přes 62 tisíc Palestinců. Podle agentury AFP OSN tato data považuje za spolehlivá.

 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj přijel do Bílého domu na jednání s Trumpem a evropskými lídry

Zelenskyj přijel do Bílého domu na jednání s Trumpem a evropskými lídry

"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

Bezpečnost ve stylu sci-fi: Tesla Cybertruck brázdí ulice Mexika před fotbalovým MS

Bezpečnost ve stylu sci-fi: Tesla Cybertruck brázdí ulice Mexika před fotbalovým MS
10 fotografií

Výjimečná mise: Jede si Zelenskyj a spol. k Trumpovi pro ukrajinský "Mnichov"?

Výjimečná mise: Jede si Zelenskyj a spol. k Trumpovi pro ukrajinský "Mnichov"?
zahraničí Aktuálně.cz Obsah gaza palestina Izrael válka příměří Egypt Hamás

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Zelenskyj přijel do Bílého domu na jednání s Trumpem a evropskými lídry

ŽIVĚ
Zelenskyj přijel do Bílého domu na jednání s Trumpem a evropskými lídry

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 10 minutami
"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

Někteří přehlédli důležité termíny pro zápis na seznam, jiní zapomněli splnit druhý důležitý krok – zažádat si o dokumenty ke korespondenční volbě.
před 15 minutami
Hamás souhlasil s návrhem prostředníků na příměří v Pásmu Gazy. Izrael zatím mlčí

Hamás souhlasil s návrhem prostředníků na příměří v Pásmu Gazy. Izrael zatím mlčí

Dohoda předpokládá 60denní příměří, propuštění poloviny izraelských rukojmích a zahájení vyjednávání o trvalém míru. Izrael návrh zatím nekomentoval.
před 1 hodinou

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry
Prohlédnout si 30 fotografií
Wu-šu vychází z čínských bojových umění. Samotný výraz "wushu" v čínštině znamená "bojové umění“.
Česko skončilo v Čcheng-tu s bilancí devíti medailí: tři zlata vybojovali motosurfaři Lukáš Záhorský a Eliška Matoušková, k nim další sportovci přidali čtyři stříbra a dva bronzy.
před 1 hodinou

Bezpečnost ve stylu sci-fi: Tesla Cybertruck brázdí ulice Mexika před fotbalovým MS

Bezpečnost ve stylu sci-fi: Tesla Cybertruck brázdí ulice Mexika před fotbalovým MS
Prohlédnout si 10 fotografií
Vozidla připojená k internetu prostřednictvím sítě Starlink umožňují policistům přístup ke kriminalistickým databázím i v oblastech bez telefonního nebo internetového pokrytí. Cybertrucky jsou navíc vybaveny skenery pro identifikaci odcizených vozidel a jsou propojeny s vládním systémem videodohledu.
"Funkcí Cybertrucku je podpora všech technologických aspektů. Vůz je vybaven skenery pro detekci krádeží vozidel a dalšími vyspělými technologiemi, jako je internet," říká policejní mluvčí.
před 1 hodinou
Místo Špidly je parťákem Vidlák. Maláčová zahájila kampaň před "pracákem"
5:49

Místo Špidly je parťákem Vidlák. Maláčová zahájila kampaň před "pracákem"

"Jani, udělej tady hnutí Stačilo! co nejlepší výsledek," přál v pondělí šéf Stačilo! Daniel Sterzik Janě Maláčové, jež v Praze vede kandidátku hnutí.
před 1 hodinou
V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

Od čtvrtka si v Ostravě můžete poslechnout soudobou a experimentální klasickou hudbu, která zazní v netradičních postindustriálních prostorech.
Další zprávy