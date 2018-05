Italské Hnutí pěti hvězd žádá prezidenta o více času na dojednání vlády s protiimigrační Ligou

před 1 hodinou

Řím - Italské protestní Hnutí pěti hvězd (M5S) požádalo prezidenta Sergia Mattarellu, zda může dostat navíc ještě několik dní k dojednání koaliční vlády s protiimigrační Ligou. Obě strany se už dohodly na vytvoření vlády a v neděli ohlásily, že jsou k takovému kroku i fakticky připraveny.

Vůdce M5S Luigi Di Maio informoval prezidenta o pokroku v jednání. "Sdělili jsme prezidentovi, že potřebujeme ještě několik málo dní, abychom definitivně uzavřeli jednání o politických krocích a vytvořili pro naši zemi vládu změny," citovala Di Maia agentura Reuters.

Obě protestní strany výrazně posílily své postavení v parlamentu po březnových volbách. Dohromady mají pohodlnou nadpoloviční většinu v obou komorách parlamentu.

Dosavadní jednání ztroskotávala na neochotě Ligy vzdát se koaličního partnera - strany Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho, s nímž šla do voleb. Po devíti týdnech marného vyjednávání proto začal prezident uvažovat o vytvoření úřednické vlády, která by vedla zemi alespoň do konce roku.

To podle všeho podnítilo politiky ke snaze přece jen se dohodnout. FI nakonec dala najevo, že nebude vládní koalici Ligy a M5S bránit.

Předmětem koaličních jednání jsou otázky imigrace a bezpečnosti, ale také otázka všeobecného měsíčního základního příjmu či rovná daň. Prvním velkým úkolem ovšem bude příprava státního rozpočtu na příští rok. Zde se očekává konflikt s Evropskou unií. Itálie má totiž vysoký veřejný dluh, a nesplňuje tak kritéria eurozóny. Za to ji Brusel tvrdě kritizuje.