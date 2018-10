Indonéský pátrací tým zřejmě našel trosky letadla, které se zřítilo do Jávského moře

Záchranářům se nyní podařilo identifikovat možné umístění letadla na mořském dně. Nyní bude na místo vyslán tým, který to má potvrdit.

Jakarta - Indonéský pátrací a záchranný tým zřejmě našel část trupu letadla Liona Air, které se na počátku týdne zřítilo do Jávského moře se 189 lidmi na palubě. Ve středu to řekl televizní stanici TV One armádní šéf Hadi Tjahjanto.

Zatím byly nalezené trosky a některé lidské pozůstatky, ale nikoliv hlavní trup a černé skříňky. Záchranářům se nyní podařilo identifikovat možné umístění letadla na mořském dně. Nyní bude na místo vyslán tým, který to má potvrdit.

Nalezení trupu by mělo pátrací tým přiblížit k nalezení záznamů o letu, které jsou důležité pro vyšetřování nehody, napsala agentura AP.

Dva roky starý Boeing 737 MAX 8 se zřítil do moře v pondělí krátce po svém vzletu z letiště v Jakartě. Neštěstí vyvolalo obavy o bezpečnost indonéského rychle rostoucího leteckého průmyslu i letadel boeing nové generace. Indonéské aerolinky byly teprve nedávno odstraněny z americké i evropské černé listiny nebezpečných leteckých společností.