Potvrzuje se, že Rusové postupují za každou cenu. Katastrofální, kroutí hlavou expert

Oblast asi deseti kilometrů čtverečních v ruské Kurské oblasti se dá nazvat "hřbitovem ruských vozidel". Desítky opuštěných vraků mohou znamenat špatné zprávy pro Kreml, který při své ofenzivě na Ukrajině začíná slábnout.

Ukrajinský operátor dronů námořní pěchoty říkající si Kriegsforscher, který společně s asi 20 tisíci dalších vojáků kontroluje od srpna území v Kurské oblasti o přibližné rozloze přibližně 380 kilometrů čtverečních zaznamenal jen ve svém sektoru na severozápadním okraji daného území o rozloze asi 10 kilometrů čtverečních 90 zničených a opuštěných ruských vozidel.

Destroyed BMD-4M and damaged and abandoned BMD-4M.



07.11.24



51 VDV regiment. pic.twitter.com/twKqoXNZIt — Kriegsforscher (@OSINTua) December 7, 2024

"To je počet odpovídající celé brigádě. Ukrajinské ztráty ve stejném sektoru byly mnohem menší: šlo asi o 20 strojů," popisuje novinář serveru Forbes David Axe, zabývající se bojovou situací na Ukrajině.

Poměr ztrát čtyři ku jedné ve prospěch Ukrajiny není neobvyklý. "Ve skutečnosti je jen o něco vyšší než celkový poměr ztrát 3:1 za celou 34 měsíců trvající válku na Ukrajině: jde o 14,5 tisíce zničených ruských vozidel proti 5,2 tisícům zničených ukrajinských," dodává Axe.

Za zmínku stojí, a pro režim ruského prezidenta Vladimira Putina to je vypovídající, kdy a kde ruské ozbrojené síly o všechna tato vozidla přišly. Jde totiž o stroje, které Rusové zanechali za sebou ve dvou vlnách neúspěšných útoků na Ukrajinci dobyté území v Kurské oblasti za dobu šesti týdnů od listopadu.

Rok poté, co se ukrajinská protiofenziva v létě 2023 zastavila a Rusko zahájilo vlastní novou ofenzivu, se fronta v Kurské oblasti stala místem, kde se odehrávaly jedny z nejintenzivnějších bojů, podobně jako v Časiv Jaru, Torecku, Vovčansku, Kurachově, Vuhledaru a dalších městech na východě Ukrajiny zuří i nadále prudké boje.

Ruské síly sice v posledních týdnech postupují - a to jak v Kurské oblasti, tak na východní Ukrajině. Tyto malé územní zisky ale svědčí o nejistém postavení Rusů. "Osobně považuji tyto pokroky do značné míry za selhání ruské armády," napsal americký analytik Andrew Perpetua. "Vyhazují do boje celé divize a přitom postupují o několik kilometrů, přičemž utrpí naprosto katastrofální ztráty," dodal na síti X.

Putin dal svým silám čas do února, aby Ukrajince z Ruska vyhnali, a má k tomu dobrý důvod. Ruský režim očekává, že inaugurace zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa 20. ledna bude znamenat novou a nestabilní éru ve vztazích USA s Ukrajinou.

