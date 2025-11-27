Zahraničí

Francie od léta zavede dobrovolnou vojenskou službu, oznámil Macron

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Francie od léta zavede desetiměsíční dobrovolnou vojenskou službu, která bude určena pro zájemce ve věku 18 a 19 let. Ve čtvrtek to v projevu na alpské vojenské základně ve Varces na jihovýchodě Francie podle agentury AP oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.
Francouzský prezident Emmanuel Macron.
Francouzský prezident Emmanuel Macron. | Foto: Reuters

Prezident rovněž zdůraznil, že dobrovolníci budou sloužit výhradně na území Francie včetně zámořských teritorií, zahraničních vojenských misí se tak účastnit nebudou. AP poznamenala, že Francie chce posílit své ozbrojené síly vzhledem k hrozbám ve světě, včetně ruských mocenských ambicí.

"Nová národní služba vznikne postupně, a to od nadcházejícího léta," řekl Macron.

Macron už dříve v letošním roce sdělil, že Francie chce nabídnout mladým Francouzům novou možnost dobrovolně sloužit v armádě. Základní vojenskou službu, kterou 68milionová Francie ukončila v roce 1996, ale obnovit nechce.

Francouzskou armádu nyní tvoří 200 tisíc příslušníků v aktivní službě a přes 40 tisíc záložníků, což z ní po Polsku činí druhé největší ozbrojené síly v Evropské unii, uvedla AP. Do roku 2030 pak země chce navýšit počet rezervistů na 100 tisíc.

Francie plánuje v nadcházejících dvou letech dodatečné výdaje na obranu ve výši 6,5 miliardy eur (157 miliard korun). V roce 2027 pak chce země investovat do armády 64 miliard eur (1,5 bilionu korun).

Související

Soudní maraton Sarkozyho pokračuje. Verdikt za nelegální financování je pravomocný

Sarkozy na fotbale

AP poznamenala, že Francie není jedinou evropskou zemí, která se po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 rozhodla posílit armádu. Například v Německu se vládní strany dohodly na nové podobě vojenské služby, která získá prvek povinnosti, pokud se nepodaří dobrovolnou cestou dosáhnout cílové počty rekrutů.

Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180 tisíc vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance (NATO) by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260 tisíc. Dalších 200 tisíc mužů a žen by mělo být v rezervách. Německo má 83 milionů obyvatel.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Požár hongkongských výškových budov si vyžádal 75 životů, informují místní úřady

Požár hongkongských výškových budov si vyžádal 75 životů, informují místní úřady
14 fotografií

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Francie Emmanuel Macron základní vojenská služba armáda voják

Právě se děje

před 2 minutami
Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Americký prezident Donald Trump dosadil do klíčové role někoho, s kým ještě před pár týdny nikdo nepočítal.
Aktualizováno před 25 minutami
Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Thajský úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof oznámil, že záplavy postihly více než milion domácností a přes tři miliony lidí.
před 27 minutami
ČNB doporučila bankám zpřísnit limity pro hypotéky na investiční nemovitosti

ČNB doporučila bankám zpřísnit limity pro hypotéky na investiční nemovitosti

U nemovitostí určených pro vlastní bydlení ČNB nastavení limitů nezměnila.
před 29 minutami
Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Sněhová masa, kterou zřejmě uvolnili lyžaři ve volné krajině, částečně zasáhla i sjezdovku.
Aktualizováno před 47 minutami
V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

ŽIVĚ
V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Francie od léta zavede dobrovolnou vojenskou službu, oznámil Macron

Francie od léta zavede dobrovolnou vojenskou službu, oznámil Macron

Francie od léta zavede desetiměsíční dobrovolnou vojenskou službu, která bude určena pro zájemce ve věku 18 a 19 let.
před 1 hodinou
"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem
2:22

"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem

Během letošního summitu Halifax Forum vystoupil i šachový velmistr Garri Kasparov, který se tvrdě opřel do Západu. "NATO není silné," prohlásil.
Další zprávy