Fico terčem ostré kritiky za setkání s Ruskem. Jsem šokovaný, reaguje

Slovenská vláda na čele s Robertem Ficem se ocitla pod ostrou kritikou kvůli sobotnímu jednání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v Turecku. Vládu za toto setkání kritizovala také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Fica ovšem nazvedla především kritika britského velvyslance na Slovensku Nigela Bakera.

Že bude mít Robert Fico se svou vládou jisté pochopení pro ruský režim Vladimíra Putina bylo zřejmé od první chvíle, kdy vyhrál volby. Do sobotního dne ale tyto sympatie měly především slovní podobu, Fico odmítal zbrojní dodávky bránící se Ukrajině a vyzýval k jednání s Ruskem. V sobotu ale slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár zasedl k jednacímu stolu, u kterého seděl přímo proti němu jeden z nejbližších spolupracovníků Putina, ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Reakce nenechaly na sebe dlouho čekat. Jakmile se objevily fotografie z tohoto jednání, mnozí kritici vyčetli slovenské vládě, že si počíná takovým způsobem. A vyčetli jí také slova Fica o tom, že prý NATO a EU nejde o mír na Ukrajině.

ZÁPAD NECHCE MIER NA UKRAJINE?



Ako je to s mierovými rokovaniami a kto o ne má, a nemá záujem? Akú rolu v tomto hrá “Západ”, Spojené kráľovstvo a Slovensko?



Vypočujte si špeciálnu správu od britského veľvyslanca, Nigela Bakera 🇬🇧 (1/2) pic.twitter.com/n5p2dDD9Gg — UK in Slovakia (@UKinSlovakia) March 1, 2024

"Tvrdit, že my nebo Západ nemáme zájem na míru, je nesprávné. Je to nepravdivé. Prostě a jednoduše. Řekněme si celkem jasně, že míru je možné dosáhnout velmi snadno, pokud se Rusko stáhne za mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny. Tato podmínka není a neměla by být kontroverzní. Pan premiér Fico jasně řekl, že Slovensko tyto hranice uznává," sdělil britský velvyslanec na Slovensku Nigela Baker ve videu, které umístil na síť X. Přitom upozornil, že Rusko je tím, kdo neprojevil zájem o mír.

Fica nenechala tato slova klidnými, na svůj facebookový profil napsal, že je šokovaný. "Představte si, že by v Londýně vystoupil náš velvyslanec a bral by si do úst britskou vládní politiku a britského premiéra," uvedl Fico. Dodal, že by "možná bylo lepší, kdyby Baker občanům Slovenska vysvětlil, jakou úlohu sehrál bývalý britský premiér Boris Johnson, když krátce po začátku války na Ukrajině působil na ukrajinské politické vedení, aby nepodepisovalo mírovou smlouvu s Ruskem, která garantovala Ukrajině unijní perspektivu a vojenskou neutralitu".

Slovensko společně s Maďarskem jsou jedinými zeměmi Evropské unie, které jsou do značné míry vstřícné vůči Rusku navzdory jeho agresi vůči Ukrajině. Juraj Blanár tvrdí, že se setkal v Turecku s Lavrovem na žádost Moskvy. "Bez diplomacie se nedá najít diplomatické řešení a žádné války neskončí".

Zástupci řady zemí EU ale dlouhodobě upozorňují, že tento způsob diplomacie nepovede k dobrému výsledku. Opakovaně naléhají na Rusko, aby se stáhlo z celého území Ukrajiny. Také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uvedla, že zmiňovaná schůzka "nás nepřivedla blíže spravedlivému míru na Ukrajině". Dodala, že nejrychlejší cestou k míru by bylo, kdyby ruský prezident Vladimir Putin nařídil svým jednotkám, aby se stáhly z Ukrajiny, a ne dávat mu naději na vítězství a přijetí.