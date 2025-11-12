Experti se bojí známého dominového efektu. Čas na dohodu mezi USA a Ruskem se krátí

Rusko v uplynulých týdnech vypustilo do světa informaci o úspěšném provedení zkoušek řízené střely s jaderným pohonem Burevestnik a podmořského dronu Poseidon. Oba systémy Kreml prezentuje jako schopné vyhnout se stávajícím americkým protiraketovým štítům a poskytnout Moskvě výhodu vůči Západu.
Nezávislé ověření jejich skutečné operační připravenosti však není možné. Oba projekty se již od svého počátku potýkaly s technickými obtížemi a názory analytiků se rozcházejí. Zatímco někteří považují ruskou prezentaci systémů za snahu o politický signál směrem k Západu, jiní technologický proces berou vážně.
Bezpečnostní expert Jan Ludvík upozorňuje, že přímé závěry o skutečné povaze těchto testů lze činit jen velmi opatrně: "Samozřejmě bez dalších znalostí z ruských archivů, které budou pravděpodobně uzavřené dalších dvacet až třicet let, to neřekneme s jistotou," říká.
"Podle mého názoru je to spíše technologicky vedený proces. Probíhal vývoj těch systémů a Rusko je prostě potřebovalo vyzkoušet. Vidíme tam spíš postupný, inkrementální pokrok než nějaký jednoznačný signál směrem k Západu," hodnotí.
Zmatek kolem "obnovy testů"
Po ruském oznámení přišla i reakce ze strany Washingtonu. Donald Trump dal svým vojenským velitelům pokyn, aby obnovili jaderné testování. Podle něj Spojené státy nemohou zůstat pozadu za jinými zeměmi, zejména Ruskem a Čínou.
Trumpův výrok muselo následně upřesňovat ministerstvo energetiky. To ujistilo, že Spojené státy nemají v plánu provádět skutečné výbuchy, ale pouze technické experimenty, jež se odehrávají bez štěpné reakce.
Zpočátku nejednoznačné vyjádření už mělo následky. Kreml oznámil, že zadal svým úřadům přípravu legislativy, která by Rusku umožnila rovněž obnovit testy.
Tím se znovu otevřela otázka možného prolomení mezinárodního konsensu, který platí od 90. let. Výbušné jaderné testy jsou nepřijatelné.
Blížící se vypršení New START
Smlouva New START, která omezuje počet rozmístěných strategických hlavic a nosičů, vyprší v únoru 2026. V současnosti neexistuje žádný mechanismus jejího automatického prodloužení. Pokud nebude nalezeno alespoň provizorní řešení, svět přijde o poslední právně závaznou brzdu ve zbrojení mezi USA a Ruskem.
Ačkoli Rusko oficiálně svou účast v roce 2023 pozastavilo, obě strany nadále nepřekračují stanovené limity. Podle Jana Ludvíka však reálným jádrem smlouvy nejsou jen čísla, ale především ověřitelnost.
"Smlouva má dva klíčové pilíře. Jeden jsou početní limity. Ale ten druhý, podle mě ještě důležitější, jsou verifikační mechanismy, které umožňují velmi detailně a s vysokou mírou jistoty ověřovat, že druhá strana nepodvádí. Naprosto klíčové jsou takzvané on-site inspekce - američtí inspektoři se ohlásí, přijedou na ruskou základnu a ověří, že tam skutečně je to, co Rusko hlásí. A analogicky Rusové mohli přijet do USA," popisuje.
Odstranění tohoto mechanismu podle něj vytváří prostor pro rostoucí nejistotu a riziko mylných kalkulací: "Pokud by verifikace úplně odpadla, zůstaly by jen satelitní snímky. Ty ale nedávají tak přesný obraz jako přímá inspekce. To by byl skutečně problém," varuje expert.
Hrozba nového závodu
Zatímco Spojené státy už mají k dispozici rozsáhlá data o jaderných testech a další zkouškové výbuchy by jim nepřinesly zásadní technické výhody, jiné mocnosti jako Rusko a Čína by z případného obnovení testování profitovaly výrazně více. To zvyšuje riziko dominového efektu, kdy by se k testům mohly vrátit i státy jako Indie či Pákistán.
Ludvík zároveň upozorňuje, že případné vypršení New START by samo o sobě neznamenalo okamžitou eskalaci mezi USA a Čínou: "Čína není signatářem smlouvy New START. USA se ji dlouhodobě snaží zapojit do kontrolních režimů, ale Čína říká, že její jaderný arzenál je o tolik menší, že to pro ni nemá smysl. To znamená, že dopad vypršení smlouvy je v tomto směru omezený."
Jiná situace však může nastat mezi Washingtonem a Moskvou. Podle Ludvíka je riziko závodu ve zbrojení reálné zejména ze strany USA: "Ve Spojených státech existuje silný hlas, že je potřeba vyrovnat se zároveň Rusku a Číně. Pokud smlouva vyprší, může přijít tlak na navýšení amerických kapacit, což by závody ve zbrojení skutečně nastartovalo," varuje Ludvík.
Diplomacie nyní bojuje nejen s geopolitickým napětím, ale i s omezenými kapacitami vládních aparátů na obou stranách. Vyjednávání nové komplexní smlouvy je v současnosti nereálné. Na stole tak v tuto chvíli zůstává pouze provizorní prodloužení limitů o jeden rok a politický závazek zachovat moratorium na testy.