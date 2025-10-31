Ví, o čem mluví? Trump otevřel Pandořinu skříňku, varují experti na jaderné zbraně

"Někdo by si měl promluvit s někým dospělým v Bílém domě a zjistit, o co jde," řekl Kimball ve čtvrtek webové mutaci magazínu Newsweek. "Trumpovu reptání nerozumím o nic víc než vy. Pokud mluví o obnovení testů jaderných zbraní poprvé od roku 1992, je špatně informován o tom, k čemu to slouží a jestli je to nutné," doplnil.
Podle Kimballa Trumpovo prohlášení na sociálních sítích pravděpodobně vyvolá silný odpor v americkém státě Nevada, kde došlo k posledním podzemním jaderným výbuchům v USA při testování.
Krok amerického prezidenta nejspíš ovlivní i zahraniční vztahy. "Není to vojensky, technicky ani politicky nutné," pokračoval odborník na kontrolu zbrojení. "Vedlo by to k řetězové reakci jaderných testů v jiných zemích, včetně Ruska, pravděpodobně Severní Koreje, možná Číny, a podkopalo by to bezpečnost USA, protože Spojené státy se svými 1030 zkouškami provedly více jaderných testů než jakákoli jiná země," upozornil.
Trumpův návrh bude také čelit "obrovskému odporu" ze strany Kongresu, řekl Kimball, včetně zákonodárců v Nevadě. Americká kongresmanka Dina Titusová naznačila, že plánuje předložit návrh zákona, který by Trumpovu navrhovanou změnu "zastavil".
Obnovení jaderných testů na bývalém místě v Nevadě by trvalo až 36 měsíců. "Stálo by to mnoho stovek milionů dolarů. Jak si dokážete představit, je třeba vyvrtat šachtu, přivézt jeřáby, vybavení, vrtáky, lidi. Musí se zajistit správné utěsnění a získat federální schválení a spoustu dalšího. Kongres by měl v určitém okamžiku možnost tento návrh zablokovat," vysvětlil Kimball.
Jedinou zemí, která v tomto století provedla test jaderné bomby, je Severní Korea. Spojené státy v roce 1996 podepsaly Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, řekl odborník na kontrolu zbrojení. Server Politico píše o tom, že Trump svými slovy otevřel Pandořinu skříňku.
"Především se musíme ptát na to, proč to vůbec dělat. Jaký je účel? Jak to posune naše zájmy? Vrátilo by nás to do nejhorších dnů studené války, kdy USA a Sovětský svaz prováděly vzájemné atmosférické jaderné testy, aby druhé straně jednoduše ukázaly, že i oni mají velké bomby," popsal.
Kimball upozornil na to, že je Trump ve svých prohlášeních nekonzistentní a připomněl jeho nedávné výzvy k "ukončení jaderného zbrojení". "A teď mluví o tom, že budeme reagovat vlastními jadernými testy. Je to nesouvislé, nelogické, a pokud jde o jaderné zbraně, prostě si nemůžeme dovolit takovou politiku, jakou vidíme u Trumpa i v mnoha jiných tématech," doplnil.
S tím souhlasí i koordinátorka politiky a výzkumu Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN) Alicia Sanders-Zakreová, která označila Trumpovo prohlášení za "nesoudržné, nepravdivé a alarmující" a obvinila ho z toho, že chybně uvedl velikost jaderného arzenálu USA, Ruska a Číny.
Co měl vlastně na mysli?
"Trump také mylně tvrdil, že Čína a Rusko v současné době testují jaderné zbraně, a nařídil nesprávnému úřadu - ministerstvu války (známému donedávna jako ministerstvo obrany) - aby obnovilo testování, namísto ministerstva energetiky, které na jaderné hlavice země ve skutečnosti dohlíží. Z toho, že Trump zmínil aktivity Ruska a Číny a ministerstvo obrany a války, lze odvodit to, že měl ve skutečnosti na mysli testování raket s jadernou hlavicí, které všechny tři země pravidelně testují," řekla Newsweeku Sanders-Zakreová.
Poslední jaderný test ve Spojených státech se uskutečnil na vojenském území, kde se nachází Nevadská testovací střelnice. Tam před více než třiceti lety došlo k téměř tisícovce výbuchů. Další detonace pod vedením USA se odehrály v Novém Mexiku, na Marshallových ostrovech a v Kiribati ve středním Pacifiku.