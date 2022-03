Ruští oligarchové unikají sankcím díky zlatým pasům, europoslanci je chtějí zakázat

Kateřina Zichová, EURACTIV.cz

"Zlaté pasy" nebo "zlatá víza" představují možnost, jak mohou občané třetích zemí získat občanství nebo povolení k pobytu v EU výměnou za investice v některé z členských zemí. Podle europoslanců je to ale praxe, která do Evropy nepřináší ani tak investice, jako spíše bezpečnostní hrozby a korupci. Chtějí ji proto zakázat.

"Zlaté pasy a víza neslouží k tomu, aby do Evropy putovaly přínosné investice. Jsou jako dělané pro pochybný byznys, pochybné peníze a pochybné postavy," prohlásila ve Štrasburku na zasedání Evropského parlamentu nizozemská europoslankyně Sophia in 't Veldová z liberální frakce Obnova Evropy.

In 't Veldová je autorkou zprávy Evropského parlamentu, která volá po zákazu této praxe v celé EU. Pro dokument zvedlo ve středečním hlasování ruku 595 europoslanců, 12 bylo proti a 74 se zdrželo. Z řad českých europoslanců pro zprávu zvedli ruku všichni kromě Hynka Blaška z SPD.

Nyní bude záležet na Evropské komisi, zda k návrhu legislativy přistoupí. "Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová nám slíbila, že legislativní iniciativu zváží," zdůraznila In 't Veldová.

Získá-li kdokoliv zlatý pas v některém ze členských států EU, stává se občanem EU se všemi právy, která k tomu náleží - včetně možnosti pohybu, pobytu či práce v jakékoliv ze sedmadvaceti zemí. Získá také právo volit a být volen v evropských volbách.

"Princip zlatých pasů přináší nejen finanční ale i bezpečnostní rizika. Je to neetické, je to problematické, je to absolutně proti principům, na kterých EU vyrostla," uvedl ve středu lidovecký europoslanec z českých řad Tomáš Zdechovský. "Být občanem EU je něco unikátního, co se nedá za dvě hodiny vybavit na Maltě cestou od tryskáče do ministerského paláce. Je to něco, co se nemůže rozdávat na počkání oligarchům, nebo lidem kteří perou peníze," řekl také.

Zlatá víza se od pasů mírně liší a na místo občanství udělují investorům povolení k pobytu. Analytik Transparency International ČR Marek Chromý vysvětluje, že pokud člověk získá v členské zemi zlaté vízum, otevře se mu tak možnost žít, pracovat či podnikat v celé EU.

Zatímco podle dat europarlamentu je možné si takto "koupit" pobyt ve dvanácti členských zemích, například v Řecku, Itálii, Španělsku, Estonsku či Nizozemsku, vyměnit investici za pas lze jen na Maltě, Kypru nebo v Bulharsku. Pravidla pro získání jednoho nebo druhého se napříč zeměmi liší, proto je podle Chromého nutné je na evropské úrovni sjednotit.

"Nejednota umožňuje dodnes toxickému kapitálu, aby se z nedemokratických destinací nenápadně přeléval do evropského prostoru, kde může být legalizován," doplnil Chromý.

75 milionů korun v Česku

V České republice musí být investice skutečně podnikatelského charakteru, a to v minimální hodnotě 75 milionů korun. S tím, že zároveň vytvoří minimálně 20 pracovních míst. V jiných státech nicméně stačí menší obnos nebo jen koupě nemovitosti.

Podle Transparency International EU se tak navíc mnohdy děje bez důkladnější kontroly toho, z jakých zdrojů investice občanů třetích zemí pocházejí. V minulosti se investigativním novinářům podařilo odhalit kauzy praní špinavých peněz a korupce spojené právě s vydáváním zlatých pasů a víz.

I proto europarlament navrhuje, aby se jich EU postupně do roku 2025 zbavila. Dvě země ze zmíněné trojice se na to už začaly připravovat. Zatímco Kypr už zpracovává pouze žádosti podané do listopadu 2020, bulharský parlament projednává nový zákon, který vydávání zlatých pasů ukončí. Zbývající Malta sice zatím konec pasů nechystá,ale v souvislosti s válkou na Ukrajině přestala pasy vydávat ruským a běloruským občanům.

Odstřihněte oligarchy

Podle analytika Chromého jsou rizika spojená se zlatými pasy a vízy trojího druhu.

"Zaprvé jde o významná rizika spojená s trestnou činností jako praní špinavých peněz, vyhýbání se daním nebo páchání jiné trestné činnosti. Vlastnictví druhého pasu či přístup do EU totiž tyto skutky značně ulehčuje," uvedl pro redakci Chromý.

Dalším rizikem je podle něj tzv. praní špinavé reputace. "To je, obecně vzato, proces schovávání minulých obvinění z trestné činnosti a vykreslování sebe sama v lepším světle," vysvětlil.

"Zatřetí, zlaté pasy mohou sloužit k obcházení sankcí uvalených na stát, ze kterého osoba původně pochází. Díky novému občanství tak může daná osoba získat přístup na finanční trhy, ke kterým by přístup, díky sankcím, neměla mít," uzavřel analytik.

Právě třetí bod je palčivý i v souvislosti s válkou na Ukrajině, kvůli které uvalila EU sankce na Rusko a Bělorusko. Občané, kteří si zlaté dokumenty kupují, jsou totiž z velké části oligarchové napojení na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Transparency International proto EU doporučila, aby zakázala zlaté pasy a regulovala zlatá víza a současně zakročila proti těm, kteří se díky nim vyhnuli sankcím. "Členské státy by měly zajistit, aby bylo okamžitě zrušeno občanství nebo povolení k pobytu udělené sankcionovaným osobám," vyzvala organizace. Připomněla, že jedním z takových osob je nedávno sankcionovaný člen ruské Dumy Vladimir Blotskiy, kterému byl udělen dlouhodobý pobyt v Maďarsku.

Podle Evropského parlamentu by členské státy měly znovu posoudit také žádosti ruských občanů schválené v několika posledních letech. Komise by pak podle europoslanců měla zakázat vydávání těchto pasů a víz Rusům, na které se vztahují sankce.