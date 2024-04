Česko slaví 20 let v EU, vláda ale na oslavy nedala peníze, vysvětluje ministr Dvořák

Česko do Evropské unie vstupovalo v roce 2004, od té doby se hodně změnilo. Prvotní nadšení návratu do Evropy vystřídaly pochyby a český euroskeptismus. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v podcastu Evropa v souvislostech vysvětluje, proč tomu tak je. Sám doufá, že se věci zase pomalu začínají měnit k lepšímu.

Dvořák vysvětluje, že vláda oslavy finančně nepodpořila zcela záměrně. Letos v červnu se zároveň konají volby do Evropského parlamentu a některé ze stran kandidují s programem, který je k unii velmi kritický. "Nechtěli jsme být obviňováni, že ze státního rozpočtu podporujeme jen některé strany," dodává ministr.

Vzpomíná na pocit, že po vstupu do NATO a do EU Česko dovršilo jednu etapu návratu do Evropy. "Pamatuju si i to nadšení, samozřejmě v mnoha věcech asi nerealistické. Spousta lidí si asi myslela, že když už jsme v EU, tak do roka budeme mít všichni mercedesy a budeme mít euro za korunu," vzpomíná na dvacet let staré události Dvořák.

Připouští, že řada očekávání neodpovídala skutečnosti i kvůli politikům, kteří mnoho slibovali. "Teprve před těmi 20 lety jsme se taky začali učit, co znamená být součástí nějakého většího celku a najít si tam svoje místo. A nebylo to jednoduché," dodává.

Situace se podle Dvořáka začala měnit až v posledních letech. Konkrétně s posledním českým předsednictvím, kdy Praha musela sedmadvacítku provést následky ruské invaze na Ukrajinu.

K euru jsme se zavázali, říká Dvořák

V podcastu Dvořák mluví také o euru, jehož přijetí sám silně prosazuje. "Spousta lidí na to zapomíná, ale my jsme se před 20 lety zavázali, že euro přijmeme. A podle mě se sliby mají plnit," tvrdí Dvořák.

Vysvětluje, že čtyři z pěti koaličních stran měly při sestavování programového prohlášení vlády ambice euro zavést. Když se ale Dvořák rozhodl jmenovat zmocněnce pro euro, vyvolalo to velkou bouři. "Čekal jsem, že budeme čtyři proti jednomu, ale byli jsme za STAN sami proti čtyřem." Eura se ale podle něj nakonec Česko přece jen dočká.

Celý díl podcastu Evropa v souvislostech s ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN) o oslavách 20 let českého členství v EU si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích. Popisuje v něm mimo jiné i to, jaké oslavy chystají v jeho domovském Hradci Králové nebo k čemu je funkce ministra pro Evropu dobrá.