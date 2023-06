Haška přijmou špičky EU. Hrdina z Nagana vyráží lobbovat proti Putinovým sportovcům

Bývalý hokejový reprezentant Dominik Hašek promluví v červenci ke členům Evropského parlamentu. Doporučovat bude vyloučení Rusů a Bělorusů ze sportovních soutěží v demokratickém světě. Zároveň ve Štrasburku vyzve, aby ruským a běloruským sportovcům, kteří veřejně odsoudí ruskou agresi proti Ukrajině, evropské vlády pomohly.

"Dokud se Rusové a Bělorusové nedistancují od války na Ukrajině, neměli bychom je pouštět do našich soutěží. Předpokládám, že řeč bude hlavně o jejich účasti na olympiádě v Paříži," vysvětlil Hašek deníku Aktuálně.cz. Olympijské hry se v hlavním městě Francie budou konat příští rok v létě.

"Zároveň budu apelovat na to, abychom sportovcům, kteří zabíjení Ukrajinců odsoudí, pomohli. Udělili jim azyl, udělili azyl jejich rodinám a umožnili jim soutěžit pod neutrální vlajkou," dodal dlouholetý hokejový brankář.

Před evropské poslance Haška pozval jeden z českých zástupců, Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, člen nejsilnější politické skupiny v unijním parlamentu. Debata je plánovaná na úterý 11. července během plenárního zasedání ve Štrasburku.

"Některé sportovní svazy, ale i kolegové europoslanci bagatelizují účast Rusů a Bělorusů na hrách. Je to trestuhodné a je potřeba o tom mluvit," řekl redakci Tomáš Zdechovský. "Slova Dominika Haška rezonují, má to milionové zásahy v Evropě i Americe. Proto jsem považoval za důležité dostat jeho hlas do Štrasburku," dodal Zdechovský.

Schůzka s předsedkyní europarlamentu

Hašek by měl mluvit s nejvlivnějšími europoslanci z hlavních frakcí a výborů včetně například polského exministra zahraničí Radoslawa Sikorského, francouzských a pobaltských politiků a dalších. Setkat by se měl také se šéfkou sněmu Robertou Metsolaovou. S projevem před plénem nevystoupí, to je vymezeno pro politické lídry členských zemí.

Evropští poslanci nemají v oblasti sportu žádné výlučné kompetence a nemohou tak k ničemu zavazovat sportovní svazy a asociace. Dominik Hašek přesto považuje za důležité "využít příležitosti mluvit na takto významném fóru".

"Europoslanci mají vliv na svoje země. Mohou apelovat na vlády doma například v otázce azylu pro ty sportovce, kteří se distancují od Putina a budou potřebovat naši pomoc," zdůvodnil někdejší hráč NHL.

Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný držitel zámořského Stanleyova poháru se v poslední době profiluje jako tvrdý kritik účasti ruských a běloruských reprezentantů v západních soutěžích. Hašek hájí tezi, že start těchto sportovců po boku ostatních je "reklamou válce, reklamou zabíjení" a měla by jim proto být znemožněna, pokud se od ní nedistancují.

S tímto vzkazem odjel Dominik Hašek začátkem června i na Ukrajinu. Kromě Kyjeva navštívil Charkov, Irpiň a Buču, kde se odehrály jedny z největších masakrů ukrajinských civilistů. Český zástupce byl prvním elitním sportovcem ze zahraničí, který osobně odcestoval na Ukrajinu.

Sportovní svět účast Rusů a Bělorusů rozděluje. Český olympijský výbor (ČOV) se proti startu Rusů a Bělorusů na olympiádě postavil a usiluje, aby tak učinili i ostatní. Kromě Haška pojede do Štrasburku také diplomat Michael Žantovský, který vede expertní skupinu ČOV pověřenou vykreslením mantinelů, jak zabránit účasti zástupcům států, jež vedou ozbrojenou agresi vůči jiným zemím.

Mezinárodní olympijský výbor, některé české sportovní svazy a také kanadsko-americká NHL bojkot Rusů naopak odmítají. Tvrdí, že to odporuje principu nediskriminace sportovců. Český hokejista proto plánuje i cestu do Ameriky, kde se bude snažit přesvědčit vedení NHL ke změně postoje.

