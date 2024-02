Současný parlament je příliš zelený. Po volbách se to změní, slibuje europoslanec

Zelená politika Evropské unie a Green Deal budou pro hnutí ANO jednoznačně hlavním tématem voleb do Evropského parlamentu. "Vedla se pouze ideologická debata, nebyly zohledněny skutečné podmínky," říká v podcastu Evropa v souvislostech europoslanec za ANO Ondřej Kovařík.

"Začala se přijímat rozhodnutí, která mají radikální dopad na to, jak bude fungovat doprava i celý automobilový průmysl v Evropě. Dnes vidíme, že některá očekávání byla předčasná," vysvětluje Kovařík.

Europoslanec nesouhlasí například s návrhem Euro 7, který omezuje emise osobních aut. Přechod na elektromobily je podle něj příliš rychlý. "Nyní si to uvědomují už i některé automobilky," dodává Kovařík. Evropa podle něj takto nebude schopná konkurovat autům z Asie nebo USA a kvůli vlastním nařízením začne ekonomicky ztrácet.

Podle Kovaříka jde i o samotnou technologii spalovacích motorů, která by se měla dál používat. V tomto aspektu hnutí ANO souhlasí s postojem současné české vlády.

Byla to nicméně vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, která za Česko Grean Deal podpořila. "Pokud se podíváme na základní cíle, to znamená dosáhnout v horizontu 30 let klimatické neutrality a snížit emise do roku 2030, tak k tomu asi v tuto chvíli výhrady nemá skoro nikdo," přiznává europoslanec.

Investice do zelené změny

Kovařík uvádí, že problém leží v konkrétních opatřeních, které Evropská komise navrhla. Členské státy navíc nezačínají na stejné startovací pozici. Přímo Česko má podle něj obrovskou nevýhodu v tom, že je závislé na těžkém průmyslu a současná opatření mohou jeho ekonomiku poškodit.

Sám Kovařík ale uznává, že je potřeba, aby se česká ekonomika změnila a modernizovala, jinak zůstává ohrožena. "Vyžaduje to ale masivní investice, které nebudeme schopni zaplatit pouze z veřejných zdrojů. A pouze ekonomicky silná Evropa je schopná naplnit ty naše klimatické ambice," dodává europoslanec.

Právě proto je podle hnutí ANO potřeba revidovat současné směřování Evropské unie. Kovařík je přesvědčen, že za současných podmínek není snadné přilákat zahraniční investory, a to kvůli příliš silným regulacím trhu. "Evropa musí připravit lepší podmínky pro soukromý sektor."

