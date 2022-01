Gigant sídlící v Česku. EU zařadí pornostránku po bok Googlu, chce hlídat její obsah

Začalo se tomu říkat velký virtuální úklid. Evropské státy se už dlouho snaží regulovat obsah, který koluje po internetu, a nyní v této oblasti chystají důležitý krok. Europoslanci ve čtvrtek hlasují o právním předpisu, který podřídí známé celosvětové sítě jako Google či Facebook přísnějšímu dohledu.

Návrh počítá také s vysokými sankcemi. Pokud by velké internetové firmy nezákonný či závadný obsah aktivně neodstraňovaly, hrozila by jim pokuta ve výši až šesti procent jejich celosvětového obratu. "Co je nelegální offline, musí být nelegální online," zmínil vůdčí princip nařízení o digitálních službách eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

Legislativa se dotkne hlavně Googlu, Facebooku, Amazonu nebo TikToku. Česko do této skupiny firem ale také přispěje. Mezi největší digitální platformy spadne i mezinárodní videostránka s pornografickým obsahem XVideos.com. Původně ji založil francouzský podnikatel v Paříži, později ale sídlo firmy přesunul do Česka, kde je stránka registrovaná u společnosti WGCZ Holding.

Důvod, proč se při vyjednávání o nových pravidlech postaví XVideos.com po bok gigantů Googlu nebo TikToku, je čistě matematický. Evropští legislativci navrhli, že mezi největší platformy budou patřit ty, které mají nad 45 milionů aktivních uživatelů v zemích EU. A zmíněná stránka s pornovidei, profesionálními i natočenými doma, je velmi populární. Patří jí desátá příčka sledovanosti po všech obrech typu YouTube nebo Facebook a loni dosáhla přes 3,5 miliardy návštěv za měsíc. V erotickém obsahu je to vůbec nejnavštěvovanější web na světě.

"XVideos.com bude patřit do skupiny největších digitálních platforem," potvrdila Aktuálně.cz Dita Charanzová (za ANO), místopředsedkyně Evropského parlamentu a mluvčí liberálů pro tuto normu.

Provozovatele XVideos.com se proto dotknou nejpřísnější nároky na kontrolu obsahu. Firma bude muset odstraňovat nezákonný obsah, jako je například dětská pornografie, ale nejen to. Europoslanci také chtějí, aby společnost mazala ta soukromá videa, která nahrají a pověsí na stránku bez vědomí zúčastněných sami uživatelé. Typicky jde o pomstu bývalého partnera svojí bývalé přítelkyni, která se poté dožaduje stažení záběrů.

Pro společnost to bude představovat nové nároky na pravidelné hlídání svých stránek a přijetí takových nástrojů, které umožní snadnější rozpoznávání nezákonného nebo škodlivého obsahu. Tohle pravidlo se bude týkat všech digitálních obrů, populárních sociálních sítí na prvním místě.

Internet má ale také projít "úklidem" čistě z uživatelského pohledu. Online firmy by měly přestat s manipulativními praktikami, kdy se člověku například při nákupu letenky ihned objeví nabídka cestovního pojištění a mnozí lidé na něj kliknou v obavě, že bez pojištění se nedostanou k letence. Podobně by měly digitální platformy umožnit uživatelům jedním tlačítkem vypnout podle europoslance Mikuláše Peksy (Piráti) "šmíráckou reklamu" na produkty, které se zobrazují na základě digitální stopy jednotlivce v online prostředí.

Přesná podoba požadavků na velké, ale i menší hráče ve světě internetu se teprve ukáže. Poté, co svoji představu o nové legislativě schválí europoslanci, poputuje nařízení o digitálních službách k zástupcům národních vlád. Až z jejich vyjednávání vzejde konečná podoba.

Je přitom pravděpodobné, že finální kompromis - u všech platforem včetně XVideos.com - bude muset najít Česko, až se letos v půlce roku ujme předsednictví EU. Pokud se mu to podaří, v platnost by pak nařízení vstoupilo v roce 2023.

Video: Jak zkrotit internetové giganty?