Tiktokizace, nosiči vody, neplacené stáže. Europoslanci debatovali o Evropě pro mladé

Mají mladí zájem o evropskou politiku? Jaké v ní mají příležitosti a jaký vliv na ně má způsob, jakým politici komunikují? Právě komunikaci zmiňuje členka iniciativy Politika (nejen) pro mladé Lucie Malá: "Mladá generace se chce zajímat způsobem, který je jí bližší. Už to není o televizních spotech, ale třeba o reels na Instagramu. Pak je otázka, kde končí zájem a kde se jen nepotkává s formou."

Zásadní vliv má podle Malé také složitost podávaných témat. Konkrétně u těch evropských podle ní hraje roli i jejich prezentace na domácí scéně: "EU samozřejmě není dokonalá, ale nemělo by to sklouzávat k tomu, že co se nepovede, je vina Bruselu. A když se něco povede, má na tom zásluhu vláda nebo národní reprezentace," doplňuje Lucie Malá.

Podle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) je přibližování evropské politiky těžké: "V komunální politice jste blízko, tam to všichni lidé vidí, a když něco uděláte špatně, tak za vámi hned přijdou. Přibližovat lidem evropskou politiku je oproti tomu strašně složité, protože je to daleko, někde v Bruselu, a ty rozhodovací procesy jsou pekelně komplikované."

Europoslanec Ondřej Kovařík (ANO) mluví o složitosti politických diskusí, což pak vede ke zkratkovitosti sociálních sítí: "V debatách, které vedeme my politici, nebo v analýzách novinářů a komentátorů mladí jednoznačně nevidí odpovědi, které je zajímají. Pak rozumím tomu, že se budou raději orientovat na velmi zkratkovitá sdělení, která třeba nutně ani nemusí mít nic společného s politikou jako takovou."

Hosté debatovali i o zapojení mladých v politice, na kandidátkách do Evropského parlamentu a v mládežnických organizacích. Diskutovali také o zákazu neplacených stáží.

