Dubajský vládce má po rozvodu své bývalé ženě zaplatit přes 16 miliard korun

Vrchní soud v Londýně nařídil dubajskému vládci šajchovi Muhammadovi bin Rašídovi Maktúmovi, aby své bývalé manželce, princezně Háje, a dětem vyplatil 554 milionů liber (16,4 miliardy Kč). Jde o pravděpodobně největší rozvodové vyrovnání přiznané britským soudem, poznamenala dnes agentura AP.

Soudce Philip Moore uvedl, že velká část peněz pro Háju, dceru bývalého jordánského krále, a její děti je určená na zajištění jejich bezpečí po celý život. Dodal, že 72letý šajch pro ně stále představuje vážné riziko.

Soud nařídil dubajskému vládci, aby Háje do tří měsíců jednorázově vyplatil 251,5 milionu liber na údržbu jejích britských sídel, na pokrytí částek, které jí podle jejích slov dluží za šperky a dostihové koně, a budoucích nákladů na její bezpečnost.

Dubajskému emírovi, který je zároveň premiérem Spojených arabských emirátů, rovněž uložil, aby zaplatil tři miliony liber na vzdělávání svých dětí a 9,6 milionu liber na různé nedoplatky. Dále ho vyzval, aby platil 11,2 milionu liber ročně na výživu dětí a jejich zabezpečení, dokud nedosáhnou plnoletosti.

Přestože řada londýnských právníků považuje konečnou částku za největší rozvodové vyrovnání přiznané britským soudem, činí méně než polovinu z 1,4 miliardy liber, které Hája původně požadovala.

Hája během sedmihodinové výpovědi uvedla, že velká a jednorázová platba by jí umožnila úplné odloučení a odstranila by vládcovu moc nad ní a jejich dětmi. "Opravdu chci být svobodná a chci, aby byly svobodné i ony," řekla soudu.

Mluvčí Muhammada bin Rašída Maktúma prohlásil, že dubajský vládce "vždy dbal na to, aby jeho děti byly zaopatřené". Požádal také média, aby respektovala jejich soukromí. Hájin právník na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.

Soud již dříve odhalil, že dubajský vládce nařídil sledování telefonů své bývalé manželky a jejích právníků. Maktúm ke sledování použil špionážní systém Pegasus izraelské společnosti NSO Group. Firma podle Hájiných advokátů po odhalení zrušila kontrakt se Spojenými arabskými emiráty.

Na soud v Londýně se princezna obrátila ve snaze získat do své péče dvě děti, které s dubajským panovníkem má. Šajch chtěl, aby se děti vrátily do Spojených arabských emirátů. Hája žádala, aby zůstaly s ní v Británii. Soud rozhodl, že by měly žít se svou matkou.

Hája, kterou si vzal dubajský emír v roce 2004 jako šestou manželku, do Londýna uprchla loni v dubnu a požádala o ochranu na základě zákona, který má zajistit bezpečí obětem nucených sňatků a domácího násilí. Obětí nuceného sňatku se podle ní měla stát dcera Džalíla, kterou má s dubajským emírem. Vzít si měla údajně saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.