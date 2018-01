"To je moje dítě, promiňte." Do rozhovoru filmového historika se naboural jeho malý syn

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Do televizního rozhovoru filmového historika se "naboural" jeho malý syn | Video: Youtube.com / Al Jazeera English

Není to ani rok, co se do pořadu britské stanice BBC "nabouraly" děti zpovídaného profesora politologie Roberta Kellyho. Teď se podobná věc přihodila i stanici Al-Jazeera, když zavolala do kalifornského Berkeley filmovému historikovi Danielu Smith-Rowseymu. Zatímco se moderátor ptal na nedávné udílení cen Zlatý glóbus, vedle historika se objevil jeho malý syn. "To je moje dítě, promiňte," začal se nejprve omlouvat respondent. "Jen ho nechte. To nevadí, Danieli. Jsme rádi, když jsou v našem pořadu i mladí," pohotově zareagoval moderátor. Lidé na sociálních sítích mezitím video s mávajícím chlapcem hromadně sdílejí, na Twitteru má už desítky tisíc zhlédnutí.

autor: Zahraničí | před 9 hodinami

