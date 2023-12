Do odvolání zavřeno. Hraniční přechody mezi Finskem a Ruskem se změnily v pustinu

Finsko uzavřelo všechno své silniční hraniční přechody s Ruskem, otevřený zůstal pouze jeden železniční. Helsinky tak reagovaly na vysoký počet migrantů, kteří mířili do Finska z Ruska. Finové se domnívají, že Moskva vlnu podněcovala jako pomstu za to, že jejich stát vstoupil do NATO a podporuje Ukrajinu.

