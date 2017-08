Lidé se skládají na "Trumpův les". Miliardy stromů mají zaplnit plochu větší než Česká republika

před 1 hodinou

Lidé z celého světa se mohou podílet na vysázení lesa, který ponese jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kampaň, kterou vedou tři mladí vědci, si klade za cíl zasadit do Vánoc deset miliard stromů. Dohromady budou zabírat plochu větší, než je Česká republika. Podle organizátorů iniciativy "Trump Forest" pomůže nově vzniklý les zmírnit dopady klimatických změn a částečně vyváží Trumpovo rozhodnutí odstoupit od klimatické dohody.

Washington - Donald Trump bude mít svůj vlastní les. Skládat by se měl až z deseti miliard stromů na ploše větší, než je Česká republika.

Na vysázení lesa nyní přispívají lidé z nejrůznějších koutů světa. Bude se jmenovat Trump Forest a pomůže redukovat oxid uhličitý, který do atmosféry vypouští lidstvo spalováním fosilních paliv.

"Víme, že Donald Trump má tyhle věci rád. Má Trump Tower, vlastní vodku, a dokonce i čokoládu. Tak jsme si řekli, že by se mu mohl líbit také Trumpův les," říkají organizátoři projektu Trump Forest.

Jeden z deseti miliard stromů chtějí zasadit i přímo před Bílý dům, sídlo amerického prezidenta. Ozdobený pak bude sloužit jako Trumpův vánoční stromek.

Není to však dárek od fanoušků. Organizátoři kampaně, která má za cíl vznik lesa, naopak upozorňují na hrozbu klimatických změn.

"Jen malá část světové populace zvolila Donalda Trumpa svým prezidentem, ale všichni lidé na celém světě zaplatí za jeho nevědomost," cituje britský list The Guardian jednoho z organizátorů Adriena Taylora.

Miliardy stromů na vyvážení Trumpovy politiky

Taylor naráží na Trumpovo rozhodnutí vystoupit z pařížské klimatické dohody, ve které se signatářské země zavázaly snížit produkci emisí.

Les má alespoň zčásti vyvážit dopady tohoto kroku.

"Budeme potřebovat miliardy stromů, abychom vyvážili uhlík, který Donald Trump plánuje napumpovat do atmosféry," dodává Taylor. Ten na projektu spolupracuje s britským expertem na klima Danem Pricem a americkým vědcem Jeffem Willisem.

Společně si stanovili neskromný cíl vysadit do letošních Vánoc les rozkládající se na ploše o velikosti 104 659 kilometrů čtverečních, což zhruba odpovídá rozloze Kuby.

Zapojit se může každý. Aby byl projekt úspěšný, je potřeba zasadit zhruba deset miliard stromů.

Tolik stromů by dokázalo z ovzduší vytáhnout 650 milionů tun oxidu uhličitého do osmi let. A přesně k tomuto snížení produkce emisí uhlíku se zavázal i bývalý americký prezident Barack Obama.

Zároveň tolik emisí vyprodukuje 33 milionů Američanů za jediný rok.

Pařížská klimatická dohoda, ze které Donald Trump letos vystoupil, Spojené státy zavazovala dokonce ke zhruba dvojnásobné redukci emisí.

Kupte si strom na Madagaskaru

Podle klimatologa Jeremyho Woodse, kterého oslovil list The Guardian, má "Trumpův les" smysl. "Takové projekty ukazují, jak je důležité udělat něco hned," říká.

Zároveň však varuje, že k úspěchu bude potřeba, aby les vydržel. Stromy je podle něj nutné sázet na místech, kde je místní komunity přijmou a budou dál uchovávat.

Právě proto iniciativa Trump Forest spolupracuje s organizací Eden Reforestation Projects, která se zabývá sázením stromů na Haiti, Madagaskaru, v Etiopii a Nepálu.

Na samotném sázení rostlin se tam podílejí místní lidé, kterým projekt dává práci a obživu.

Na "Trumpův les" lze přispět libovolnou částkou na webových stránkách kampaně. Peníze organizace využije na vznik mangrovníkového lesa na Madagaskaru. Za jeden americký dolar (přes 20 korun) místní vysadí osm stromů.

Nebo lze v jakékoliv jiné organizaci zabývající se sázením lesů zakoupit stromy a účet poslat autorům "Trumpova lesa", kteří pak stromy do projektu započtou.

Za půl dne 66 milionů stromů

Od spuštění kampaně letos v březnu se už zapojilo 1644 lidí z celého světa, kteří darovali přes 463 000 stromů. Z České republiky se podle údajů na webových stránkách Trump Forest zatím zapojil jediný dárce.

Podle organizátorů ale nejsou šance na dosažení cíle vůbec ztracené. Naději jim dává letošní událost v Indii. Na začátku července se tam lidem podařilo v rámci podpory pařížské klimatické dohody zasadit během 12 hodin neuvěřitelných 66 milionů stromů.