Netflixovský "podvodník z Tinderu" Leviev v poutech. Oběti označuje za "herečky"

Simona Jehuda Hajuta, známého spíš pod jménem Simon Leviev, celosvětově proslavil dokument televizní sítě Netflix z roku 2022 s názvem "Podvodník z Tinderu" (v angličtině "Tinder Swindler"). Film popsal, jak se Leviev po několik let vydával za syna rusko-izraelského diamantového magnáta Lva Levieva a podváděl důvěřivé ženy.
Na seznamovací aplikaci Tinder se chlubil okázalým životním stylem, zahrnujícím soukromé tryskáče, luxusní hotely a drahá auta. Vytvářel tak obraz úspěšného podnikatele, čímž si získával důvěru svých obětí. Ty následně přiměl k tomu, aby mu posílaly obrovské finanční prostředky s odůvodněním, že se kvůli svému podnikání dostal do nebezpečí.
Po zveřejnění dokumentu však 35letý Izraelec v rozhovoru pro stanici CNN jakákoli provinění popřel a trval na tom, že obvinění proti němu jsou neopodstatněná. Pro britskou televizi Metro dokonce uvedl, že ženy obviňující ho z podvodů jsou "lhářky" a "placené herečky".
Podle gruzínského ministerstva vnitra byl Leviev při překročení hranic zadržen na základě červeného oznámení Interpolu. Další podrobnosti však neuvedlo.
Jeho právník v pondělí ráno sdělil izraelskému deníku Walla, že okolnosti jeho zatčení zůstávají nejasné. "Mluvil jsem s ním dnes ráno poté, co byl zadržen, ale důvodu zatím nerozumíme," řekl izraelskému listu.
Nejde přitom o jeho první střet se zákonem. V roce 2019 byl zatčen v Řecku a vydán do Izraele, kde byl odsouzen za podvod, padělání a krádež. Dostal 15měsíční trest odnětí svobody, z něhož si však kvůli opatřením během pandemie covid-19 odpykal jen pět měsíců.