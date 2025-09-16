Zahraničí

Netflixovský "podvodník z Tinderu" Leviev v poutech. Oběti označuje za "herečky"

před 3 hodinami
Izraelský podvodník Simon Leviev, známý z dokumentu Netflixu "Podvodník z Tinderu", byl v pondělí zadržen na mezinárodním letišti v Batumi v Gruzii. Podle tamního ministerstva vnitra šlo o zásah na základě zatykače Interpolu. Leviev je obviňován z toho, že z žen po celém světě vylákal miliony dolarů.
Podle gruzínského ministerstva vnitra byl Leviev byl při překročení hranic zadržen na základě červeného oznámení Interpolu.
Podle gruzínského ministerstva vnitra byl Leviev byl při překročení hranic zadržen na základě červeného oznámení Interpolu.

Simona Jehuda Hajuta, známého spíš pod jménem Simon Leviev, celosvětově proslavil dokument televizní sítě Netflix z roku 2022 s názvem "Podvodník z Tinderu" (v angličtině "Tinder Swindler"). Film popsal, jak se Leviev po několik let vydával za syna rusko-izraelského diamantového magnáta Lva Levieva a podváděl důvěřivé ženy.

Na seznamovací aplikaci Tinder se chlubil okázalým životním stylem, zahrnujícím soukromé tryskáče, luxusní hotely a drahá auta. Vytvářel tak obraz úspěšného podnikatele, čímž si získával důvěru svých obětí. Ty následně přiměl k tomu, aby mu posílaly obrovské finanční prostředky s odůvodněním, že se kvůli svému podnikání dostal do nebezpečí.

Po zveřejnění dokumentu však 35letý Izraelec v rozhovoru pro stanici CNN jakákoli provinění popřel a trval na tom, že obvinění proti němu jsou neopodstatněná. Pro britskou televizi Metro dokonce uvedl, že ženy obviňující ho z podvodů jsou "lhářky" a "placené herečky".

Podle gruzínského ministerstva vnitra byl Leviev při překročení hranic zadržen na základě červeného oznámení Interpolu. Další podrobnosti však neuvedlo.

Jeho právník v pondělí ráno sdělil izraelskému deníku Walla, že okolnosti jeho zatčení zůstávají nejasné. "Mluvil jsem s ním dnes ráno poté, co byl zadržen, ale důvodu zatím nerozumíme," řekl izraelskému listu.

Nejde přitom o jeho první střet se zákonem. V roce 2019 byl zatčen v Řecku a vydán do Izraele, kde byl odsouzen za podvod, padělání a krádež. Dostal 15měsíční trest odnětí svobody, z něhož si však kvůli opatřením během pandemie covid-19 odpykal jen pět měsíců.

 
