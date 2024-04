Maďaři i Harabinovi voliči. Pět faktorů, které rozhodnou o slovenském prezidentovi

Slovensko čeká zřejmě nejtěsnější souboj o prezidentský úřad v historii, v němž půjde takřka o každý hlas. Deník Aktuálně.cz popisuje, co může rozhodnout sobotní finále voleb mezi exministrem zahraničí a vítězem prvního kola Ivanem Korčokem a šéfem vládní strany Hlas Peterem Pellegrinim.

1. Harabinovi příznivci

Oba kandidáty čeká důležitý souboj o čtvrt milionu hlasů, které získal v prvním kole Štefan Harabin. Prorusky orientovaný bývalý šéf slovenského nejvyššího soudu má příznivce v řadách nacionalistů či dezinformační scény. Ta z velké části označuje Korčoka jako "kandidáta války", případně "amerického agenta". Harabinovi voliči svými preferencemi kopírují spíše strany vládní koalice, jejíž součástí je i Pellegriniho Hlas. Korčok tak s významnou podporou Harabinových voličů počítat nemůže a ve finále prezidentského klání bude rozhodující, kolik voličů bývalého soudce dá hlas Pellegrinimu a kolik z nich vůbec půjde volit.

Podle dat agentury NMS Market Research pro deník Sme půjdou ve druhém kole volit tři čtvrtiny Harabinových voličů a 93 procent z nich dá hlas Pellegrinimu. Sám Harabin před druhým kolem svým podporovatelům žádné doporučení nedal. Prohlásil, že jeho voliči "vědí, co mají dělat". Začátkem února v té souvislosti uvedl, že lidem řekne, aby ve druhém kole zůstali doma.

2. Volební účast

Volební účast bude podle některých sociologů nejdůležitějším faktorem voleb. Nižší účast by měla být spíš ve prospěch Korčoka. "Kolem padesátiprocentní účasti se už začíná situace otáčet a do mírného náskoku se dostává Pellegrini," komentuje to sociolog Roman Pudmarčík z agentury Ipsos. V minulosti prezidentské volby ukázaly, že účast může být ve druhém kole vyšší než v tom předchozím. V letošním březnovém prvním kole volilo skoro 52 procent lidí.

Jde tedy o to, jak moc se oběma kandidátům povede mobilizovat své příznivce, aby dorazili k volebním urnám. Zatímco Pellegrinimu se podle průzkumů daří přesvědčovat právě voliče Štefana Harabina, Korčokův tým se podle sociologa Michala Vašečky snaží o to, aby tato skupina vůbec nepřišla.

Korčokovi se podle agentury NMS povedlo přesvědčit nevoliče z březnového prvního kola, které vyhrál s nečekaně vysokým náskokem téměř 124 tisíc hlasů a naznačil tak, že může být právě v mobilizaci silný. V Korčokův prospěch se podle agentury NMS mobilizuje i téměř 50 tisíc voličů expremiéra Igora Matoviče, který v prvním kole získal jen přes dvě procenta hlasů. Oproti datům z března jejich vůle jít volit ve druhém kole vzrostla ze 61 na 80 procent a drtivá většina z nich by podpořila právě Korčoka.

3. Maďarská menšina

Pellegrini krátce po prvním kole voleb odjel na jih země, aby tam navštívil maďarské voliče. Otázka, ke komu se tato skupina obyvatel přikloní, má potenciál rozhodnout volby. Z výsledků prvního kola lze vyčíst, že pokud by se volilo jen v obcích s nadpoloviční většinou obyvatel maďarské národnosti, v prvním kole by zvítězil předseda maďarské národnostní strany Krisztián Forró. Pellegrini sice získal jeho podporu do druhého kola, jenže podle dat se prezidentského finále plánuje účastnit jen necelých 71 procent Forróvých voličů.

Na Slovensku žije zhruba 340 tisíc etnických Maďarů s volebním právem. Otázkou je, kolik jich k volbám skutečně přijde, podle agentury NMS to může být necelých 66 procent. Z toho 55 procent chce podpořit Pellegriniho, 45 procent Korčoka.

4. Voliči ze zahraničí

Při velmi těsném výsledku mohou hrát klíčovou roli i Slováci žijící v zahraničí. Opět ale bude záležet, kolik se jich na Slovensko kvůli hlasování vydá, protože v prezidentských volbách není možné volit korespondenčně. Ze Slováků žijících v Česku se loňských parlamentních voleb zúčastnilo 30 tisíc z nich.

5. Pellegriniho soukromí

Do finále kampaně zasáhly spekulace o soukromém životě Petera Pellegriniho i jeho majetkových poměrech. Média tento týden informovala o tom, že předseda strany Hlas užívá v Bratislavě vilu svého stranického kolegy Petera Náhlika. Sám Pellegrini to následně přiznal. Na jeho soukromí pak ve středu útočil opoziční politik Matovič, když ve videu ukázal tři roky staré fotografie pořízené v italské Veroně, o kterých tvrdí, že zachycují Pellegriniho s jeho milencem Náhlikem.

Dohady ohledně soukromého života mohou podle sociologů například znejistit voliče Hlasu. Zmínky o jeho menšinové sexuální orientaci ale mohou odrazovat i příznivce z extremistického či národoveckého spektra.

Video: Pellegrinimu při tiskové konferenci vypadl neznámý předmět z kapsy (4. 4. 2024)