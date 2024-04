Český rodák chce v Bavorsku pěstovat konopí. Úřady se bojí drogového doupěte

Wenzel Václav Červený, kterého německá média titulují jako konopného krále, začal v úterý ve svém obchodě v bavorském Aschheimu prodávat semínka a sazeničky konopí s látkou THC. V místě chce v červenci otevřít také pěstitelský klub, který bude pro své členy produkovat až 25 kilogramů konopí měsíčně. Červený se tak stal trnem v oku místní radnice, která se obává, že se obec promění v drogové doupě.

"Obecní rada vyjádřila své obavy z toho, že zde vznikne drogová scéna," sdělil veřejnoprávní televizi ZDF Christian Schürer z vedení obce. U radnice, která je od obchodu Červeného vzdálena jen několik desítek metrů, nechala nyní obec vybudovat malé dětské hřiště. Chce tak zabránit tomu, aby zde vznikl pěstitelský klub.

Podle zákona, který platí od tohoto měsíce, nemusí nakonec Červený povolení získat. Protože jeho klub se tak dostal do ochranného okruhu 200 metrů od zařízení pro děti a mládež, jako jsou školy, volnočasové spolky či hřiště.

"Kdyby to nebylo smutné, tak by se tomu člověk zasmál, ale je to smutná věc," řekl Červený. To, že by se z Aschheimu mohl stát Haschheim, ve volném překladu tedy jakási hašišová základna, jak se kritici obávají, Červený odmítá. "Mají z toho strach, protože to neznají. Je to nová věc, musí se to naučit," řekl o částečné legalizaci konopí, která v Německu od tohoto pondělí platí.

"Nelze být proti jen z principu, to je drzost," prohlásil Červený, který dlouhé roky o legalizaci usiloval. Pokud by jeho pěstitelský klub povolení bavorských úřadů nezískal, je připraven se bránit. "Já jsem tady o půl roku dříve než hřiště. Bude to velký skandál, pokud by mi to nepovolili. Šel bych k soudu," řekl.

Výběh se psí boudou

O nové dětské hřiště v Aschheimu se německá média pozorně zajímají, na téma vzniklo i několik reportáží. Stanice ZDF v této souvislosti informovala o triku radnice. O hřišti se živě diskutuje i na internetu, kde někteří uživatelé malé místo se dvěma houpačkami a dětským domečkem přirovnávají k výběhu se psí boudou. "Je to takové hřiště, jen aby se neřeklo," tvrdí Červený.

Červený, který v Bavorsku provozuje síť obchodů s konopnými produkty bez obsahu THC a který nyní začal s prodejem semínek a sazeniček s touto omamnou látkou, připravuje záložní plán pro případ, že by nemohl klub od července fungovat. "Přihlásili se u mě Američané, kteří v USA pěstují konopí v kontejnerech. Jde v nich udělat i laboratoř," řekl.

Připraven je na několik variant. Když bude v Aschheimu nakonec možné konopí pěstovat, ale nebude ho zde smět členům vydávat, zvažuje Červený otevření výdejny v Mnichově. A pokud v Aschheimu nezíská povolení ani pro pěstování, chce si zřídit pěstírnu v kontejnerech.

Červený se nyní věnuje studii legalizačního zákona, aby přesně věděl, jaké jsou jeho možnosti. "Musím si to přečíst, abych neudělal chybu," uvedl. Poznamenal, že schválený zákon má padesát stránek a od předchozích návrhů se v detailech liší.

Díky novému zákonu mohou dospělí lidé v Německu u sebe beztrestně držet 25 gramů konopí, doma pak mohou mít uloženo celkem 50 gramů. K získání konopí mohou pěstovat nejvýše tři rostliny. Od července pak začnou fungovat pěstitelské kluby, které budou mít počet členů omezen na 500. Kluby budou sloužit jako výdejní místa pro členy, kteří takto mohou měsíčně získat až 50 gramů.

