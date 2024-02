Britové ji neměli rádi, teď Camilla zachraňuje monarchii s nemocným králem Karlem

Kdysi ji Britové vnímali jako ženu stojící za krachem manželství milované princezny Diany a následníka trůnu Charlese a obávali se, že do královské rodiny nevnese nic dobrého. Po nástupu Karla III. na trůn se ale pozice jeho ženy Camilly zcela proměnila. V době nemoci svého muže a princezny Kate zaujala uvolněný prostor a stará se o kontakt vládnoucí dynastie s veřejností, píše agentura AP.

"Je to pozoruhodná proměna," řekl dlouholetý glosátor dění u britského královského dvora a někdejší zpravodaj BBC Michael Cole. "Královna Camilla rozhodně zaslouží respekt, kterého se jí dostává. Dělá mimořádně dobrou práci," dodal.

Král nedávno zrušil až do odvolání veškeré své veřejné aktivity, neboť podstupuje léčbu nespecifikovaného typu rakoviny. Princezna Kate se zotavuje po operaci a její manžel William se také načas uchýlil do ústraní, aby jí byl nablízku. Ačkoli se nyní již vrátil k práci, Camilla rodině výrazně pomohla v těžké chvíli, soudí AP.

Většině Britů přitom trvalo dlouhé roky, než přišli nové partnerce následníka trůnu na jméno. Mimomanželský vztah předcházel konci Charlesova svazku s oblíbenou princeznou Dianou. Matka princů Williama a Harryho poté zemřela při dopravní nehodě v roce 1997.

Nesympatie Britů vůči Camille, která do té doby užívala příjmení Parkerová Bowlesová, mírně zeslábly v roce 2005, kdy si budoucího krále vzala za muže. Naplno ji ovšem veřejnost rehabilitovala až po Karlově předloňském nástupu na trůn, poznamenala AP. Šestasedmdesátiletá královna se chopila role ve více než stovce charitativních organizací a projektů. Angažuje se v dobročinných aktivitách sahajících od boje s negramotností přes podporu obětí domácího násilí až po pomoc seniorům.

A nedávno si žena kdysi nepříliš lichotivě vykreslovaná médii získala sympatie plného sálu novinářů, když zavítala na udělování cen asociace zahraničních dopisovatelů v Londýně. "Mám v rodině novináře a také o mě za ta léta vyšel jeden nebo dva články," přiměla ke smíchu celý sál.

Nejdůležitější je ale nejspíš to, že učinila krále lidštějším, méně vzdáleným lidu. Zatímco předci královské rodiny jezdili do nemocnice a z ní sami, Camilla manžela při nedávném propouštění z léčby doprovázela a byla mu oporou, jak by si přál každý. A před několika dny se během návštěvy koncertu zastavila u lidí ptajících se na králův stav a říkala jim, že se mu daří skvěle.

"Zaslouží si velké ocenění," míní autorka životopisné knihy o současném britském panovníkovi Sally Bedellová Smithová.

Ne všichni to však vidí stejně. Mladší Karlův syn Harry ji v memoárech obvinil, že se před lety snažila vylepšit svůj obraz v médiích tím, že tisku o něm poskytovala informace. Bez ohledu na to je však nepochybné, že je v současné nelehké době Camilla pro královskou rodinu nedocenitelným přínosem, poznamenala AP.