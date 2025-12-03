"Historická chyba." Brusel varuje před další agresi, jde o Putinovy válečné zločiny

Snaha Donalda Trumpa o zajištění míru na Ukrajině nesmí zbavit Vladimira Putina odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami, varoval McGrath v rozhovoru pro server Politico. Beztrestnost Kremlu podle něj povede k novým válkám a vyjednavači tak musí zajistit, aby snahy o příměří nedospěly k tomu, že ruští představitelé uniknou trestnímu stíhání. "Nemyslím si, že historie bude shovívavě posuzovat jakékoli snahy o zahlazení ruských zločinů na Ukrajině," řekl.
McGrathovo prohlášení odráží obavy i dalších evropských představitelů. Původní americký návrh dohody totiž zahrnoval slib úplné amnestie za činy spáchané během války spolu s plány na opětovné začlenění Ruska do světové ekonomiky. Trumpův tým tak usiloval o rehabilitaci šéfa Kremlu navzdory mezinárodnímu odsouzení za různé válečné zločiny - včetně únosu 20 tisíc ukrajinských dětí a útoků na civilisty v Buči, Mariupolu a na dalších místech.
"(Ruští představitelé) musí být za tyto zločiny hnáni k odpovědnosti a to bude přístup EU ve všech těchto diskuzích. Kdybychom tak učinili, kdybychom těmto zločinům umožnili beztrestnost, zaseli bychom semena dalšího kola agrese a další invaze," řekl McGrath. "Věřím, že by to byla historická chyba obrovských rozměrů."
Ukrajinské úřady tvrdí, že od začátku války zahájily vyšetřování více než 178 tisíc možných ruských zločinů. Minulý měsíc komise OSN zjistila, že se Rusko dopustilo zločinů proti lidskosti, když se zaměřilo na ukrajinské obyvatele pomocí útoků dronů, a válečných zločinů v podobě nuceného přesunu a deportace civilistů. "Nemůžeme se vzdát práv obětí ruské agrese a ruských zločinů," řekl McGrath.
Zatykač na Putina zůstává v platnosti, Trump má ale jiné priority
EU pracuje na zřízení nového zvláštního tribunálu pro zločiny agrese s cílem postavit ruské vůdce za plnohodnotnou invazi na Ukrajinu před soud.
"Spoléháme na to, že se naše členské státy, ostatní členové ústřední skupiny a co nejvíce zemí připojí k dohodě o zřízení tribunálu a co nejdříve uzavřou dohody o spolupráci," řekl McGrath na tiskové konferenci Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu letos v říjnu.
Zatykač na samotného Putina ale vydali soudci Mezinárodního trestního soudu už v roce 2023. S ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou jsou obviněni z válečného zločinu nezákonné deportace dětí během rusko-ukrajinské války.
Trump a jeho tým ale dosud neprojevili o Putinovo stíhání žádný zájem. Naopak - o ruském protějšku často mluví pozitivně a v létě s ním na Aljašce dokonce uspořádal summit. Nutno ale podotknout, že Spojené státy jurisdikci Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu neuznávají.