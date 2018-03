Británie vylučuje, že může být zdrojem jedu novičok. Rusko ukázalo na laboratoř nedaleko útoku

před 28 minutami

Britská armádní laboratoř v Porton Down na jihu země vyloučila, že by mohla být zdrojem nervové substance, která počátkem měsíce otrávila zběhlého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru. Oznámila to stanice BBC. V laboratoři prý panují "ta nejpřísnější" bezpečnostní a kontrolní pravidla. Ředitel laboratoře Gary Aitkenhead BBC řekl, že látka pojmenovaná novičok "v žádném případě" nemohla pocházet z laboratoře Porton Down. Rusko, které jakýkoli podíl na otrávení Skripala vylučuje, označilo právě tuto laboratoř za možný zdroj jedu. Argumentovalo mimo jiné tím, že laboratoř je jen 11 kilometrů daleko od místa, kde policie polomrtvého Skripala a jeho dceru našla.

autor: ČTK | před 28 minutami