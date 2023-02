Britský "krtek" vynášel informace Rusům. Špioni MI5 ho ukázkově nachytali

Přes tři roky shromažďoval tajné informace a některé předával Rusům. Člen ochranky britského velvyslanectví v Berlíně David Ballantyne Smith tvrdí, že důvěrná data vynášel kvůli sporu s kolegy a depresím. Chtěl dát ambasádě "trochu přes prsty".

Osmapadesátiletý Brit shromažďoval vysoce citlivé informace přes tři roky, a to včetně tajné vládní komunikace s premiérem Borisem Johnsonem, které získal od dvou ministrů kabinetu, a dalších citlivých dokumentů. Smith v úterý před londýnským soudem, kde měl vysvětlit motivaci svých činů, uvedl, že je "znechucen sám sebou" a stydí se za to, co udělal.

Člen ochranky u soudu také řekl, že dokumenty pořídil poté, co vypil sedm půllitrů piva. "Tehdy se to zdálo jako dobrý nápad," vysvětlil s tím, že ale data nikomu nepředal, protože by podle něj šlo o "vědomé poškození Spojeného království". Soud o Smithově trestu rozhodně v pátek. Za špionáž mu hrozí až 14 let vězení.

Davida Ballantyne Smithe zatkla policie v srpnu 2021 díky dvěma utajeným operacím. V jedné z nich se tajný agent vydával za ruského informátora Dmitrije. Smith ho doprovázel na britskou ambasádu, což dokazovaly záběry z kamerového systému. Podle obžaloby člen ochranky britské ambasády v Berlíně pořídil nahrávky tajných informací s cílem Dmitrijovi data předat.

Druhá tajná akce se uskutečnila den před jeho zatčením. Člen ochranky se v té době setkal s pracovnicí britské kontrarozvědky a bezpečnostní agentury Spojeného království (MI5) Irinou, která předstírala, že je příslušnicí ruské vojenské zpravodajské služby. Osmapadesátiletého muže se zeptala, jestli někdo neposkytuje Spojenému království informace, které by mohly poškodit Rusko. Smith na to opatrně reagoval, že si musí nejdřív s "někým" promluvit.

Podnětem k utajeným misím byl dopis, který Smith v listopadu 2020 zaslal jednomu vojenskému pracovníkovi ruského velvyslanectví v Berlíně. Podle prokuratury Smith výměnou za informace dostával peníze. Osmapadesátiletý muž ale popřel, že by za peníze vyzradil Rusku tajemství, a tvrdil, že chtěl pouze "způsobit nepříjemnosti a zahanbit" velvyslanectví, kde pracoval od roku 2016.

Podle obžaloby se ale u Smithe doma našlo několik předmětů dokazujících jeho sympatie s Ruskem. Mezi nimi byly třeba vlajka ruské federace, sovětská vojenská čepice, hračka komunistického automobilu Lada nebo plyšový rotvajler ve vojenské čepici. Z jeho pracovní skříňky zase byla zabavena karikatura Vladimira Putina ve vojenském oděvu, který drží hlavu bývalé německé kancléřky Angely Merkelové.

Smith se už v listopadu přiznal k osmi trestným činům podle zákona o úředním tajemství. Potvrdil i to, že předal informace generálmajorovi Sergeji Čuchrovovi, ruskému vojenskému atašé v Berlíně, v listopadu 2020.