Auta na benzin a naftu po roce 2035 skončí, dohodly se definitivně evropské státy

Osud benziňáků a dieselů v EU je zpečetěn. Unijní státy s konečnou platností schválily, že po roce 2035 nebudou z výrobních linek v EU sjíždět nová auta, která by produkovala emise CO2. Masová výroba vozů poháněných fosilními palivy tak k tomuto roku skončí.

Pro odchod od klasických dieselů a benziňáků hlasovala drtivá většina členských zemí. Proti se postavili jen Poláci, Italové se zdrželi. Ujednání už dříve schválili evropští poslanci a žádné další kroky už nejsou potřeba.

Nemusí to ale nutně znamenat konec spalovacích motorů. Německo podpořené Polskem, Itálií a také Českem se minulý měsíc postavilo na odpor proti dohodě uzavřené už loni na podzim a žádalo výjimku pro auta na syntetická paliva. Spalování syntetických paliv neprodukuje téměř žádné emise, a jejich použití je tak v souladu s cílem EU radikálně snižovat emise na kontinentu.

Evropská komise po týdnech přetahované předložila Berlínu návrh na zavedení speciální kategorie vozů na e-paliva po roce 2035, která by umožnila udržet technologii spalovacích motorů i do budoucna. Německá vládní koalice tuto výjimku uplynulý víkend schválila.

Německu a také Česku to umožnilo podpořit návrh na úterní schůzce evropských ministrů energetiky. Za Česko zvedl ruku pro ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Ten stál za původní dohodou z konce října, kterou na půdě EU prosadilo české předsednictví. Dohoda se od té doby nezměnila. Němci svým protestem pouze urychlili a zpřesnili výjimku pro auta na e-paliva.

"Jsem rád, že došlo k dohodě a firmy vědí, na co se připravit. Některé automobilky chtějí používat syntetická paliva i do budoucnosti," okomentoval to stručně Síkela.

Českou účast na německém protestu podle informací serveru Aktuálně.cz považoval za zbytečnou a kritizoval ji. Ministra dopravy Martina Kupku (ODS), který byl spolu s europoslancem Alexandrem Vondrou (ODS) hlavním tvůrcem českého vzdoru, se od toho snažil odradit.

Nyní svoje kolegy na přímou otázku nekritizoval. "Němci měli s Italy blokační menšinu, takže naše účast nehrála roli. Na druhé straně jsme stát s velmi výrazným podílem autoprůmyslu a naše provázanost s Německem je vysoká. Tak je možná dobře, že jsme udělali vůči Německu vstřícné gesto a umožnili vyprecizovat, co jsme loni předjednali," dodal Síkela.

Dohodu včetně výjimky pro syntetická paliva zástupci ODS přivítali. "Spalovací motory zůstávají dál ve hře. To je dobrá zpráva," napsal na svůj twitterový profil europoslanec Vondra. "Automobilky se mohou samy rozhodnout, kam nasměrují vývoj. Svoboda volby je vždy lepší než monopol," dodal poslanec.

Kritici e-paliv upozorňují na jejich nízkou efektivitu. Zatímco benzin a nafta se vyrábí rafinací ropy, syntetická paliva reakcí zeleného vodíku a oxidu uhličitého z ovzduší. K jejich výrobě se však spotřebovává velké množství elektřiny a až 85 procent se ztratí při samotném procesu. Do aut se dostane jen 15 procent. E-paliva to výrazně prodražuje. Jejich cena se momentálně odhaduje na více než 200 korun za litr.