Šéfka německých Zelených čelí nové kauze. "Lovec plagiátorů" ji obvinil z opisování

Rakušan Stefan Weber má přezdívku "lovec plagiátorů", Plagiatsjäger. Tento mediální expert odhalil už několik osobností veřejného života a politiky, které si přivlastnily autorství cizích děl. Pohled na stránky Weberova blogu napoví, že poslední dny ho velmi zaměstnává práce Annaleny Baerbockové, volební lídryně německých Zelených a kandidátky na novou kancléřku.

Podle Webera Baerbocková ve své nové knize s názvem "Nyní. Jak obnovíme naši zemi" v několika částech opsala celé věty, aniž by to přiznala. Publikace má přitom vykreslovat její osobní pohled na politické a společenské otázky dnešního Německa. Zdroje, kterými se politička měla "inspirovat", jsou podle Webera články v německých médiích, dříve publikovaná vyjádření expertů nebo odborné internetové zdroje.

Weber zdůrazňuje, že ke kontrole knihy ho vedl osobní zájem a že to celé dělá zadarmo. Podle zástupců Zelených se ale ve skutečnosti jedná o osobní útok a pokus o diskreditaci Baerbockové. A to necelé tři měsíce před parlamentními volbami, do kterých svou partaj vede.

Příklad údajně opsané pasáže z knihy Annalena Baerbocková píše: "Klimatická změna ovlivňuje celý hodnotový žebříček podniků, například v důsledku výpadků u dodavatelů kvůli extrémnímu počasí, kvůli škodám na silnicích, kolejnicích a budovách nebo nedostatku surovin." Text zveřejněný už dříve na blogu ClimateChallenge.de: "Klimatická změna ovlivňuje celý hodnotový žebříček podniků: ať už kvůli extrémnímu počasí zapříčiněným výpadkům u dodavatelů, škodám na dopravní infrastruktuře či budovách nebo změnám jakosti či dostupnosti surovin."

Německá média se v hodnocení rozcházejí. Zatímco konzervativnější deníky jako například Die Welt se tématu zevrubně věnují a zelenou političku kritizují, liberální listy včetně Süddeutsche Zeitung píší spíš o "umění očerňování" a vysvětlují, proč provinění zájemkyně o úřad spolkové kancléřky podle nich nejsou tak závažná.

"Jednoduše to není vědecká práce, která by musela být napsána podle přesně daných kritérií," zdůrazňuje ve svém článku liberální týdeník Spiegel.

Podvodný nebo přinejmenším nečestný postup při psaní odborných prací je přitom v Německu hodnocen velmi kriticky. V roce 2011 takové odhalení stálo všechny politické funkce tehdejšího ministra obrany Karla-Theodora zu Guttenberga a letos v červnu zase přišla spolková ministryně spravedlnosti Franziska Giffeyová o svůj doktorát i křeslo ve vládě.

Spiegel ale pochybuje i o tom, že by Baerbocková svým postupem vyloženě porušila autorská práva jiných osob, jak naznačuje "lovec plagiátorů" Weber. Autorku mezitím podpořilo i nakladatelství, které text vydalo, a někteří právníci.

Zelená kancléřka?

Němci půjdou k volebním urnám 26. září. Z boje mezi hlavními politickými stranami vzejde i postava, která v úřadě nahradí odstupující kancléřku Angelu Merkelovou (Křesťansko-demokratická unie, CDU).

Šéfové německé vlády mívají ve svých rukou nejen největší politickou moc ve spolkové republice, ale i v rámci Evropy. Jejich vliv má pak globální význam, jak naznačuje i přezdívka "lídryně svobodného světa", kterou si v minulosti vysloužila Merkelová.

Letos to poprvé v německých dějinách vypadá, že by si naději na tento úřad mohli dělat i Zelení, tedy historicky menší a méně vlivná strana. Příval voličské popularity pro ně znamenalo právě jmenování Annaleny Baerbockové do pozice volební lídryně letos v dubnu. Mladá žena, nápadná nejen věkem, ale i absencí zkušeností z politických úřadů, dovedla stranu v předvolebních průzkumech do vedení.

Jenže v posledních týdnech Zelení zase ztrácí. Průzkum z 30. června ukázal opět tradičnější rozložení sil: na prvním místě je nyní konzervativní uskupení CDU/CSU končící kancléřky Merkelové, za kterým Zelení zaostávají o deset procentních bodů.

Až moc se snaží vypadat schopně

Příčinou je podle expertů mimo jiné nezvládnutý "krizový management" Zelených v případech hrozících nebo skutečných afér. Už dříve se Baerbocková musela hájit proti obvinění, že si přibarvila svůj životopis. Konkrétně šlo o lépe znějící překlad jejích titulů ze zahraničních univerzit a "členství" v nadacích a organizacích, které ho vůbec nenabízejí.

"Je ohromující a nepochopitelné, že Zelení jsou na tyto útoky tak špatně připraveni. Dělají chyby, jaké se jednoduše nemají stávat," míní například Lothar Probst, odborník na politické strany z Univerzity v Brémách. Podle něj tím Zelení ztrácejí na důvěryhodnosti a vážnosti, ačkoliv přešlapy, kterých se jejich lídryně dopouští, jsou menší nebo srovnatelné s těmi jejích konkurentů - kandidáta konzervativců Armina Lascheta nebo sociálnědemokratického adepta, stávajícího ministra financí Olafa Scholze.

Stefan Weber v souvislosti s Baerbockovou hovoří o etickém provinění a pohádkářství. A jak píší němečtí komentátoři, takové nálepky jsou velkým problémem pro političku, která se snaží voliče zaujmout morálními výzvami: zodpovědností vůči klimatu nebo naopak kritickým postojem k miliardovým výdajům na zbrojení. "Chceme v nejdůležitějším úřadu v zemi osobu, která se tak moc snaží, aby vypadala schopně, až je kvůli tomu ochotná podvádět?" shrnuje pochyby jeden z komentátorů týdeníku Spiegel.