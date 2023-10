"Hamás otevřel brány pekla." Analytik popisuje černé scénáře v Pásmu Gazy

Bývalý britský důstojník a šéfanalytik rizik firmy Sibylline Justin Crump tvrdí, že Izrael čelí dilematu, jestli vyslat pozemní jednotky do Gazy. Po překvapivém a brutálním vpádu teroristů se očekává razantní akce ze strany Tel Avivu. Izrael už o víkendu ohlásil největší mobilizaci v historii země a oblast Gazy mohutně bombarduje.

"Je to nesmírně obtížné rozhodnutí," říká Crump v rozhovoru pro agenturu Associated Press. "Izrael se v minulosti tomuto kroku (pozemní operaci) vyhýbal. Hamás se ho téměř jistě snaží vyprovokovat. Myslím, že jeho záměrem je zapojit Izrael do brutálních bojů v hustě obydlené oblasti, které přitáhnou pozornost k osamostatnění Palestiny," vysvětluje Crump.

"Bojovat pozemními jednotkami bude pro Izrael nesmírně náročné, i když hlavním cílem bude vedení Hamásu a jiná operační velitelství skupiny," popisuje analytik. Připomíná také, že šéf Oddělení izraelského ministerstva obrany COGAT (dohlíží na civilní aktivity na palestinských územích) Ghasan Alyan prohlásil, že Hamás otevřel brány pekla. "Naznačuje to míru pomsty, kterou se Izrael za tento velmi rozsáhlý teroristický útok bude snažit proti Hamásu vyvolat," podotýká.

Hizballáh se do konfliktu zatím nezapojil, připomíná Crump. "Hnutí však oznámilo, že pokud Izrael podnikne pozemní invazi do Gazy, bude to považovat za spouštěč. To by podle mého názoru pravděpodobně bylo i pro Spojené státy spouštěčem k potenciální podpoře úderů proti Hizballáhu v Libanonu a Sýrii. Je samozřejmě otázkou, zda se v takovém okamžiku do konfliktu zapojí Írán," tvrdí Crump v rozhovoru, jehož celou verzi si můžete pustit ve videu v úvodu článku.

Dění v Izraeli a Pásmu Gazy sleduje Aktuálně.cz také v online reportáži.

