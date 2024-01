Americký ministr obrany Austin je od1.ledna hospitalizován, Pentagon to tajil

Americký ministr obrany Lloyd Austin je od pondělí z blíže neupřesněného důvodu hospitalizován. Pentagon o tom podle agentury Reuters informoval až v pátek pozdě večer, aniž by uvedl, proč to několik dní tajil.

Sedmdesátiletý Austin je nejvyšším velitelem americké armády hned po prezidentu Joeu Bidenovi a jeho povinnosti vyžadují, aby byl kdykoli k dispozici a mohl reagovat na jakoukoli krizi v oblasti národní bezpečnosti.

Pentagon neuvedl, zda Austin od 1. ledna, kdy byl přijat do vojenské nemocnice Waltera Reeda v Marylandu, ztratil vědomí, ani to, do jaké míry jeho povinnosti převzala náměstkyně Kathleen Hicksová. Mezi tyto povinnosti patří třeba také okamžitá připravenost reagovat na možný jaderný útok.

Pentagon uvedl, že Austin měl komplikace po nedávném lékařském zákroku, ale odmítl sdělit, o jaký zákrok šlo a jaké komplikace ho postihly. "Dobře se zotavuje a očekává se, že se dnes zcela vrátí k plnění svých povinností," uvedl mluvčí Pentagonu Patrick Ryder. Kdy bude ministr propuštěn z nemocnice, neupřesnil.

Austin je v nemocnici v době, kdy na Blízkém východě panuje vysoké napětí kvůli válce mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Americké jednotky i kvůli konfliktu v posledních týdnech opakovaně čelily útokům například v Iráku nebo v Sýrii.

Sdružení novinářů pokrývajících dění v americké armádě napsalo činitelům Pentagonu dopis, v němž kritizují to, že úřad hospitalizaci Austina držel v tajnosti. Podle novinářů je veřejnou postavou, která v takovéto situaci nemá nárok na soukromí, pokud jde o zdravotní stav.