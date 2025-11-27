Zprávy

Velký kritik Fialy, jenž je spojován s jihočeským kmotrem. Kdo je odpadlík z ODS Kuba

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.
Martin Kuba na kongresu ODS v Brně v listopadu 2012. Byla to akce, na níž byli výrazně vidět i Jana Nagyová, milenka tehdejšího premiéra Nečase, či "političtí kmotři".
Foto: Matej Slávik
Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 2 hodinami
Jihočeský hejtman Martin Kuba ve své domovské ODS strávil dvacet dva let. Nyní odchází a plánuje založit vlastní stranu. Úspěšný politik bývá vnímán jako kritik vedení ODS a jejího předsedy Petra Fialy. Spojován je i s kontroverzním jihočeským kmotrem.

Vystudovaný lékař Martin Kuba do ODS vstoupil před dvaadvaceti lety v roce 2003. O tři roky později jej zvolili jako zastupitele v Českých Budějovicích. Jeho politická kariéra nabrala obrat v roce 2011, když se stal ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase (ODS). Po Nečasově demisi a odchodu z čela strany v červnu 2013 byl i úřadujícím předsedou ODS. Dosud pak byl předsedou jihočeské ODS a členem výkonné rady strany.

Kuba je dlouhodobě spjatý s Jihočeským krajem, kde ODS šéfoval. A spojován bývá i s jedním z jihočeských kmotrů Pavlem Dlouhým. Kuba ale vazby na něj vždy odmítal. Například v roce 2010, kdy se chtěl stát místopředsedou ODS, volal po tom, aby skončilo nálepkování "kmotrů" a rozdělení na "čisté a nečisté". 

"Vždycky začnou mluvit o kmotrech a morálce. Bez jediného důkazu, bez jediné věcné výhrady. (…) Stejné hysterické reakce se objevovaly, když jsem se stal ministrem. Myslím, že jsem na ministerstvu průmyslu a obchodu prokázal, že umím dělat politiku vlastní hlavou a nejsem ničí loutkou. Ať už mi někdo konečně řekne nějaké konkrétní rozhodnutí za dva roky ve funkci ministra, které bych udělal ve prospěch nějakých těch kmotrů," hájil se pak proti spojování s kmotry Kuba před dvanácti lety.

Fialův kritik

Dvaapadesátiletý hejtman pak ve své nyní už bývalé straně platil za kritika předsedy strany Petra Fialy. Kritizoval taktéž vytvoření koalice Spolu. A kritiku nyní už téměř bývalé vlády si neodpustil ani po nedávných sněmovních volbách.

"Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země, i když zrovna nesedí ve vládě, a ne jako uražené děti ve stylu ‚když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat‘," uvedl tehdy.

Ve svém kraji platí za oblíbeného politika. V loňských krajských volbách zde vyhrála ODS s lehce přes 47 procent hlasů. V přepočtu tak zde získala více než 30 křesel v zastupitelstvu, které má 55 členů.

A ODS díky tomu mohla v Jihočeském kraji vládnout sama. "V současné situaci nevidím důvod, proč bychom koaliční jednání vedli," uvedl tehdy krátce po volbách Kuba.

V letošních sněmovních volbách Kuba nekandidoval. ODS získala v Jihočeském kraji jen jednoho poslance z celkem tří, které voliči přisoudili koalici Spolu.

"Projekt Spolu nemá v opozici smysl"

"Můj názor je takový, že koalice Spolu je projekt konstruovaný na vítězství ve volbách, což se podařilo před čtyřmi roky. V opozici nemá toto spojení moc velký smysl, každá strana si spíš bude hájit své zájmy. Výsledek ve volbách je výzvou pro vedení všech stran, aby se zamyslely nad tím, zda v tomto modelu pokračovat," řekl Kuba po volbách, v nichž koalice Spolu skončila druhá s výraznou ztrátou na vítězné hnutí ANO.

O Kubovi se taktéž mluvilo jako o nástupci Petra Fialy ve vedení ODS. "Musíme začít uvažovat úplně jinak. Podle mě se strana příliš zaměřila na ideologické debaty, ale nějak jsme zapomněli na to, co obyvatelé České republiky řeší. Někdy mi připadá, že řada politiků je úplně odtržená od reality a netuší, co lidi nejvíc trápí a čím se zabývají. Jako strana bychom měli nabídnout řešení problémů a to řešení musí být proveditelné, ne jen teoretické," říkal ještě v říjnu Kuba.

Nyní se svoji domovskou stranu rozhodl opustit a založit nové hnutí. Spolu s ním občanské demokraty opouští i českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. A ve straně končí i první náměstek českobudějovické primátorky za ODS Petr Maroš. Ze strany pak odcházejí i Kubovi náměstci na kraji Tomáš Hajdušek a Lucie Kozlová. Také oni se stanou členy nového hnutí, které chce Kuba založit.

