Promluvil možný nástupce Fialy v čele ODS. Potenciál strany teď vidí na úrovni STAN

Zda bude o pozici předsedy usilovat, Kuba zatím neřekl. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.
"Musíme začít uvažovat úplně jinak. Podle mě se strana příliš zaměřila na ideologické debaty, ale nějak jsme zapomněli na to, co obyvatelé České republiky řeší. Někdy mi připadá, že řada politiků je úplně odtržená od reality a netuší, co lidi nejvíc trápí a čím se zabývají. Jako strana bychom měli nabídnout řešení problémů a to řešení musí být proveditelné, ne jen teoretické," uvedl Kuba.
Dodal, že mu dlouhodobě vadí pouze politické vize, které se nikdy neuskuteční. Podle něj podobné projekty lidem nic konkrétního nepřinesou a zůstanou jen v rovině slibů. Zdá se mu, že podobně se v některých bodech chová na celostátní úrovni i ODS. "Pokud nezačne nabízet pro lidi konkrétní projekty, které realizuje a lidem pomohou, nemá šanci na úspěch," uvedl.
Na výkonném výboru ODS, jehož je Kuba členem, v pondělí večer současný předseda Fiala uvedl, že nebude usilovat o obhájení mandátu. Strana tak bude v lednu volit nové vedení. Zda bude Kuba o pozici usilovat, zatím neřekl.
"Chci se nejprve seznámit s názory členské základny. Zajímá mě, jak moc se budou blížit mým vizím. Na výkonném výboru jsem viděl, že ve straně je více názorových proudů, tak jsem zvědavý, jaká je situace mezi řadovými členy. Podle toho si udělám nějakou představu. Ale rozhodně teď nebudu tvrdit, že chci kandidovat na předsedu strany," řekl Kuba.
Jihočeská ODS získala loni v krajských volbách hlasy od více než 47 procent voličů. Koalice Spolu, jejíž jsou občanští demokraté součástí, pak obdržela o víkendu ve sněmovních volbách 23,4 procenta hlasu.
"Jen zopakuji, že podle mých odhadů a propočtů by ODS samostatně ve sněmovních volbách dosáhla tak na 12 procent (zhruba takový výsledek dostáhlo ve volbách hnutí STAN - pozn. red.). Musíme si přiznat, že náš současný potenciál na celostátní úrovni není vyšší. A pokud se nějak zásadně nereformujeme, tak se nic nezmění," uvedl Kuba.