Zemřel Oldřich Vlasák. Bývalý europoslanec za ODS a hradecký primátor, bylo mu 68 let

Ve věku 68 let zemřel v sobotu bývalý europoslanec za ODS a někdejší primátor Hradce Králové Oldřich Vlasák. Oznámila to ODS. Členem Občanské demokratické strany byl Vlasák 33 let. V unijní politice byl několik let místopředsedou Evropského parlamentu.

V europarlamentu Vlasák podle ODS aktivně podporoval čerpání evropských fondů na projekty zaměřené na rozvoj měst a regionů, a pomohl tak uskutečnit řadu významných investic v Česku. Europoslancem byl od roku 2004 po deset let a v letech 2012 až 2014 byl také místopředsedou Evropského parlamentu. Vlasák byl rovněž podle předsedy královéhradeckého sdružení strany a poslance Pavla Staňka nejvýraznější osobností hradecké ODS. "Období, ve kterém vedl Hradec Králové, znamenalo zásadní otočení kormidlem směrem k dynamickému rozvoji, nastartování klíčových rozvojových projektů a proměn města," sdělil. Od roku 1994 byl až do své smrti zastupitelem Hradce Králové a v letech 1998 až 2004 primátorem města. "Pro mě osobně je spojen s mými politickými začátky. Byl to právě on, kdo mě přivedl k politické práci a ostatně i k členství v ODS," doplnil Staněk. Vlasák vystudoval Strojní fakultu na ČVUT v Praze. Pracovní kariéru začínal jako výzkumník v oblasti životního prostředí a později se jako ředitel společnosti East Bohemian Airport zasadil podle ODS o otevření vojenského letiště Pardubice civilnímu provozu.