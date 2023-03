Vášáryová: Komunisté u nás platili největší teroristy světa. Vím, za jaké peníze

"Když půjdete cestou jako Slovensko, prezidentky se v Česku dočkáte za dvacet let," říká ve Spotlightu herečka a bývalá diplomatka Magda Vášáryová. Podle ní má Česko se Slovenskem po třiceti letech od rozdělení dost společného. Hlavně v tom, že děláme stejné chyby. Jaké je to být ženou v politice a proč se nejvíc věcí v diplomacii domluví cestou na toaletu? A jaká tajemství odhalí ve své knize?

0:40 - 1:40 Ve které ze svých profesí se Magda Vášáryová cítí nejvíce doma?

1:40 - 4:00 Považuje Česko a Slovensko za úspěšné země? Proč podle ní Slováci lépe rozumí Čechům než Češi Slovákům?

4:00 - 6:43 Proč pět let po vraždě novináře Jána Kuciaka opět stoupá popularita Roberta Fica? Kde sbírá Fico své voliče a co to vypovídá o Slovácích?

7:35 - 9:30 Hledají Slováci vůdce, který jim řekne, že oni za nic nemůžou a nejsou zodpovědní za sebe samé? Hrozí podobný scénář v Česku?

9:30 - 11:20 O tom, proč si podle Vášáryové nezvolili Češi za prezidentku ženu.

11:20 - 15:28 Co si myslí o tom, že prezidentku Zuzanu Čaputovou v průzkumech oblíbenosti dobíhají Fico a Pellegrini a proč plánuje jezdit po Slovensku.

15:28 - 21:10 Je být ženou v politice handicap? Proč by podle Vášáryové ženám v diplomacii pomohly unisex toalety.

21:10 - 22:53 O tom, jestli jí nechybí zákulisní informace ze světa politiky a o čem plánuje napsat knížku.