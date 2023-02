Jílková: Dřív politici lhali, teď nás mají za blbce a póvl. Vláda od vlády je horší

Jen pod tlakem se politici obnaží a spadne jim maska, říká moderátorka televizního pořadu Máte slovo Michaela Jílková. Na obrazovkách působí už přes třicet let. V roce 1993 se stala tváří diskusního pořadu Duel, následovala Aréna a později svým osobitým způsobem moderovala i Kotel. Taková, jakou ji diváci znají z televize, prý ale v civilu rozhodně není, prozrazuje v pořadu Spotlight.

Práci a soukromí striktně odděluje, mimo světla kamer Michaela Jílková podle svých slov rozhodně není konfliktní. "Jsem dva v jednom," říká v rozhovoru s Lindou Bartošovou moderátorka diskusního pořadu České televize Máte slovo. Dodává, že při svém moderování je tak trochu v roli. Původně vystudovala konzervatoř a herecké kořeny jí prý v její moderátorské kariéře určitě pomohly.

"Někdy, když se mračím, nebo když jsem překvapená, tak to opravdu hraju. To není doopravdy," vysvětluje. Mimika je podle ní v lidské řečí důležitá a moderátor by neměl působit jako robot. "Já bych proto nikdy nemohla mít botox," přiznává tvář známého pořadu.

Jílková v rozhovoru mluví také o tom, jak se prohlubuje netolerance ve společnosti. "Kdo má jiný politický názor, tak je hlupák. Prosím vás, kde to jsme," rozohňuje se Jílková. A vinu na tom podle ní nesou také sami politici.

"Doslova ignorují, co lidi trápí, a to mi nikdo nevymluví. Je to arogance a mě to štve. Mají nás za úplný póvl nebo blbce, zneužívají voliče a je to vládu od vlády horší," kritizuje moderátorka s tím, že právě v jejím pořadu dostávají lidé možnost si to se svými volenými zástupci vyříkat.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:27 - 3:00 O studiu herectví a způsobu moderování. Mělo na Michaelu Jílkovou vliv, že je z umělecké rodiny? A jaké je to 32 let moderovat diskusní pořady?

3:00 - 8:00 Není pořad Máte slovo příliš emotivní? A kde v novinařině emoce naopak chybí?

8:00 - 12:00 Překročila Michaela Jílková někdy hranice? A je pro ni důležité, jak její způsob moderování vnímá okolí?

12:00 - 16:15 O tom, jestli je česká společnost rozdělená. Kdo za to může a jakou roli v tom hrají politici?

16:15 - 19:15 Jaký má pořad Máte slovo vliv na diváky?

19:15 - 22:15 O novinářské nestrannosti. Vnímá se Michaela Jílková jako aktivistka? A proč tolik klade důraz na lidskoprávní témata a problematiku sexuálních menšin?

22:15 - 24:59 Dodávají Jílkové její odvážné outfity sebevědomí? A jak moc jí záleží na její image?