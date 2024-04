"Přesně já." Psycholožka varuje před diagnózou duševní poruchy z videí na sítích

Lidé si mnohdy poruchu ADHD "diagnostikují" sami. "Setkávám se s tím velmi často. Je to i díky přístupnosti různých videí a testů na internetu, že za mnou chodí pacienti s přesvědčením, že se jich ADHD týká," říká klinická psycholožka Tereza Štěpánková ve Spotlightu Generace. I když se ale část lidí v příznacích poznává, ADHD vůbec mít nemusí.

"Symptomy ADHD jsou poměrně nespecifické a může se s nimi snadno identifikovat kdokoliv, kdo často používá digitální technologie a je chronicky přehlcen těmi podněty, takže může pozorovat podobné znaky jako ADHD, ale ve skutečnosti to ADHD není," vysvětluje Štěpánková, která se zabývá diagnostikou této poruchy u dospělých.

Podle klinické psycholožky je klíčové to, jak se příznaky mění v čase. "To znamená, že trvají od dětství do současnosti. Možná, že si toho dotyčný nebo jeho okolí nevšiml nebo to bylo překryto jinými problémy. Je důležité sledovat, že ty problémy jsou chronické a že se vyskytují ve vícero oblastech, nejen třeba v práci, ale i ve vztazích a v nějaké péči o sebe, v nějakých psychohygienických návycích a podobně," popisuje odbornice.

Pro lidi, kteří ADHD opravdu trpí, je důležité mít poruchu diagnostikovanou. "Tím hlavním důvodem je chronická zátěž, kterou ten člověk trpí. Nedosahuje svého potenciálu a to mu způsobuje spoustu problémů. Pak je tam i možnost nějakého rozvoje sekundárních onemocnění, jako jsou depresivní stavy, úzkostné poruchy. Stanovení diagnózy může být pro toho jedince úlevou, protože se mu zpětně objasní spoustu z jeho karambolů nebo zakopnutí," říká klinická psycholožka.

Velkým problémem je to, pokud se člověk dostane k psychologovi, který tvrdí, že porucha ADHD neexistuje. "Děje se to. V zahraničí jsou na to i knihy, které popisují, že ADHD neexistuje a dá se vysvětlit jinými neurokognitivními potížemi," dodává Štěpánková. Pokud tedy nějaký psycholog tuto diagnózu odmítne, u pacienta může dojít k takzvanému znovupoškození. "Může se pak stát, že ten jedinec bude mít daleko hlubší potíže, než by původně měl, kdyby byl správně diagnostikován a správně léčen," varuje odbornice.

V jakých profesích jsou lidé s ADHD nejspokojenější? Proč někdy u těchto lidí nastávají stavy velmi intenzivního soustředění, které mohou ale často působit "zhoubně"? A proč je důležité říci o diagnóze svému okolí a naučit se o přešlapech souvisejících s ADHD vtipkovat? Dozvíte se v úvodním videu.