"Co budou ty mladé holky dělat v padesáti?" Lékařka o trendu "ve 20 na plastiky"

Na sociální síti TikTok se objevují videa mladých žen okolo 20 let, které ukazují, jak vypadaly před botoxem a po něm. “Vnímám ten trend a nejsem za to ráda. Ve 20 letech je na tyhle kosmetické úpravy brzo,” říká lékařka z pražské Divine Clinic Petra Moravcová a dodává, že mladí lidé úpravu botoxem volí i kvůli vlivu sociálních sítí.

"Nynější mladá generace už je úplně vedená v jiném směru a má jiné možnosti a ty příležitosti vidí. Je to velice snadno dostupné i finančně. Já si doopravdy myslím, že na obličeji by nějaké vrásky zůstat měly. Co budou pak dělat tyhle mladé holčiny v 50? Budou všechny vypadat stejně, úplně bez miminky," popisuje Moravcová a dodává, že po letech si k botoxu tělo navíc vytvoří protilátky a jeho efekt už nebude fungovat.

Podle lékařky by si ženy okolo 20 let měly kosmetickou úpravu botoxem rozmyslet a zvolit jiné látky. "Třeba krevní plazmu, která hezky regeneruje a je tělu vlastní," vysvětluje. Moravcová mladým ženám odmítá provádět kosmetické úpravy, které jsou příliš výrazné. "Jde často o nereálné představy. Nejsem milovnice nějakých extrémů a nechci lidi měnit jen proto, že je to teď trend na Instagramu," doplňuje.

Lékařku nejčastěji navštěvují mladé ženy s tím, že chtějí upravit rty. "Co se týče té plastiky, tak velmi často přijdou s fotkou někoho konkrétního, že chtějí takovýhle nos, takováhle prsa, to je běžné. Nejčastěji jde o fotku Kim Kardashian," říká Moravcová.

Proč mohou být někteří lidé závislí na botoxu? Volí kosmetické úpravy dnes častěji i muži? Je vhodné používat botox jako prevenci stárnutí a proč je pro mladší ženy vhodnější takzvaný "baby botox"? Dozvíte se v úvodním videu.