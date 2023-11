Sníh komplikuje dopravu na západě a severozápadě Čech, na celém území hrozí náledí

Sněžení komplikuje dopravu především na západě a severozápadě Čech. Pod tíhou mokrého sněhu na několika místech popadaly stromy, uvízly sypače a přerušený byl provoz na několika železničních tratích, bez proudu bylo v úterý ráno kolem 30 000 domácností. Večer se podle meteorologů začne od severozápadu ochlazovat, po celém Česku hrozí náledí a zmrazky.

"Během noci na úterý napadlo až deset centimetrů nového sněhu, v Krušných horách až 15 centimetrů, v nížinách sníh částečně odtával. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mokrý a těžký sníh, tak na západě a severozápadě Čech způsobuje časté pády stromů," uvedl ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na Facebooku.

V Libereckém kraji napadlo až 15 centimetrů sněhu a stále místy sněží. I na hlavních tazích tak mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. Uvízlé kamiony zkomplikovaly podle policie dopravu na silnici 13 v Kamenickém Šenově nebo na silnici 292 na Semilsku. "Od jedné hodiny ráno bojujeme nejen s přívaly mokrého sněhu, ale i s popadanými stromy, zejména na Českolipsku máme kvůli tomu uvízlých několik sypačů na cestě," uvedla na sociálních sítích krajská společnost Silnice LK, která zajišťuje sjízdnost krajských komunikací druhé a třetí třídy a také část hlavních tahů.

Spadlé stromy zastavily ráno také provoz na několika železničních tratích. Nejezdily například vlaky ze Železného Brodu na Jablonecku směrem na Semily, z České Lípy na Blíževedly a z Bezdězu směrem na Bělou pod Bezdězem. Bez dodávek elektřiny bylo ráno v Libereckém kraji kvůli popadaným stromům kolem 3500 odběratelů. Mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová sdělila, že největší problémy jsou kolem Jablonce a Železného Brodu, na Českolipsku v oblasti Sosnové, Zahrádek nebo Skalice u České Lípy.

V Karlovarském kraji bylo k 8:00 bez proudu až 24 000 domácností. Největší problémy jsou v podhorských oblastech. Od noci je bez dodávek obec Krajková a okolí, Kraslice a Luby u Chebu, Oloví na Sokolovsku, na Karlovarsku okolí Nejdku, Hůrky, Olšová Vrata nebo Kolová. Případů, kdy popadané stromy poškodily vedení elektřiny, podle Holingerové zatím spíše přibývá. Zatímco v 04:00 evidovali energetici deset výpadků na vysokém napětí, k 8:00 to bylo 18 výpadků a k 11:00 evidovali energetici 21 poruch na vysokém napětí a 19 000 domácností bez proudu.

Okolo 10:00 se podařilo obnovit dodávky do Sokolova, nemocnice je tedy opět v plném provozu, řekl Vladislav Podracký, mluvčí Penta Hospitals, která nemocnici v Sokolově provozuje. "Do té doby jsme museli akutní lůžka přepnout na náhradní zdroj elektřiny. Některé sanitky jsme museli odklánět do jiných nemocnic," uvedl. V kraji stále drobně sněží, silnice jsou i přes snahu silničářů zasněžené a kloužou. Na dálnici D6 a silnici I/6 směrem na Prahu se na otevřených pláních tvoří sněhové jazyky.

Nová vrstva ujetého sněhu leží i na některých silnicích v Ústeckém kraji, především v Krušných horách, na Chomutovsku a na Děčínsku. Jinde je sníh rozbředlý. Hasiči i tam vyjíždějí k popadaným stromům či drobným nehodám, stejně jako ve středních Čechách či Královéhradeckém kraji. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin asi pět centimetrů sněhu a celková pokrývka činí 50 až 70 centimetrů. Od pondělí v Krkonoších platí nejnižší první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice.

Od severu se bude ochlazovat

Zbytky rozbředlého sněhu leží po nočním sněžení také na silnicích na Vysočině a na silnicích nižších tříd na Vsetínsku ve Zlínském kraji. V Olomouckém kraji policisté ráno vyjížděli k několika dopravním nehodám, na dálnici D1 u Bělotína na Přerovsku ráno kamion prorazil svodidla, zřítil se z mostu a začal hořet. Řidič svým zraněním podlehl. Podle prvotních zjištění policie byl příčinou nehody zřejmě mikrospánek.

Ujetý sníh krytý posypem leží i ve vyšších polohách Beskyd. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je kvůli sněžení a tvorbě ledovky uzavřena silnice I/56 v úseku mezi obcemi Bílá a Ostravice na Frýdecko-Místecku. Uzavírka je v délce 20 kilometrů. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit, a kamiony tak mívají v kopcích problémy. Silnice proto pro nákladní vozidla bývá v zimě uzavřena pravidelně.

Sněžení bude podle meteorologů odpoledne a večer doznívat, připadnout mohou až tři centimetry sněhu, na Šumavě až sedm centimetrů. Odpoledne se rozfouká vítr s nárazy kolem 54 kilometrů za hodinu, na horách až 70 km/h. Z prachového sněhu se v místech nad 600 metrů nad mořem začnou tvořit sněhové jazyky, nad 900 metrů závěje. Ve druhé polovině noci bude vítr slábnout. Současně se bude od severu ochlazovat. Při poklesu teplot pod bod mrazu se začne odpoledne vytvářet náledí, na jihu Moravy až během večera.