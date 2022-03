Praha protestovala proti postupu Moskvy vůči pracovníkům české ambasády v Rusku

Hasiči v Královéhradeckém kraji dnes zasahovali u devíti požárů trávy či lesa. Opět se vraceli i do lesa u Náchoda v lokalitě Lipí, který ve čtvrtek zasáhl rozsáhlý požár. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. V Královéhradeckém kraji kvůli velkému suchu v posledních dnech hoří v přírodě často.

"V lese u Lipí se rozhořelo několik ohnisek. Žhavá místa hasiči prolili vodou," řekla mluvčí. Ve čtvrtek tam oheň asi na 15 hektarech likvidovaly desítky hasičů i s pomocí vrtulníku. Zcela oheň hasiči uhasili v pátek po 21 hodinách.

Dnes hasiči k většímu požáru v přírodě vyjížděli k Borovničce na Trutnovsku. Na ploše asi 12 hektarů tam hořela louka a náletové dřeviny. "Šíření požáru se podařilo hasičům zastavit dřív, než se oheň stihl dostat k lesu. Nyní dohašujeme ohniska," uvedla mluvčí. U Hostinného na Trutnovsku dnes dopoledne hořelo v lesní školce. Oheň způsobil škodu asi za 50 tisíc korun.

Za celý březen hasiči v kraji zatím evidují přes 100 požárů v přírodě. "Vzhledem k převládajícímu suchu radíme, aby se lidé nepouštěli do pálení biologického odpadu. Měli by se vyvarovat používání otevřeného ohně v přírodě," uvedla mluvčí. Upozornila na to, že plošné vypalování trávy je zakázáno.