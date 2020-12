Politici vítají Zemanovu výzvu k očkování, vadí jim útoky na média i chválení vlády

Především výzvu k občanům, aby se očkovali proti covidu-19, ocenili ve vánočním poselství prezidenta Miloše Zemana další politici. Premiér Andrej Babiš je stejně jako hlava státu přesvědčen, že očkování je nadějí na návrat do normálního života. Nevládním politikům vadily prezidentovy útoky na média či opozici, ale i nekritický postoj k činnosti vlády při pandemii.

"Jsem moc rád, že pan prezident vyzval všechny české občany k očkování. Stejně jako on jsem přesvědčen, že očkováni je svítání, které je na obzoru. Naděje na návrat do normálního života," napsal Babiš. Připomněl, že v neděli se v Česku začne s očkováním zdravotníků a seniorů. Vážím si také toho, že Zeman pochválil práci vlády, doplnil Babiš.

Zeman připsal zásluhu na zvládnutí první vlny covidu-19 bývalému ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi. "První vlnu jsme zvládli díky všem zdravotníkům, záchranářům, hygienikům, hasičům, policistům, vojákům a všem zodpovědným občanům, kteří za první vlny šili roušky. Nebylo to díky jedné osobě," uvedl Babiš. Stejní lidé podle něj zvládají i další vlny. "Patří jim za to obrovské poděkování, náš vděk, naše úcta a obdiv," uvedl. Největší poděkování patří zdravotníkům a dobrovolníkům, doplnil.

Vicepremiér Jan Hamáček také ocenil, že Zeman vyzvedl potřebu a přínos očkování. "Jsem rád, že podpořil ty, kteří stojí v první linii a podpořil i postup vlády. Potěšilo mě, že se jasně vymezil proti těm, kteří vládní opatření nedodržují," napsal ČTK Hamáček.

Šéf opoziční ODS Petr Fiala rovněž chválí Zemanův postoj k očkování i poděkování lidem, kteří bojují s pandemií a chovají se odpovědně. "Nespravedlivé a zbytečné útoky na opozici a média ponechám vzhledem k vánočnímu času bez komentáře," konstatoval Fiala.

SPD podle šéfa hnutí Tomia Okamury respektuje Zemanovy názory, ale nesdílí jeho nekritický pohled na činnost vlády. "Nemůžeme gratulovat vládě za odvahu se zadlužit. Když si stát půjčuje, nesmí hrát roli odvaha se zadlužit, ale zdravý rozum a ekonomická úvaha půjčit si jen na smysluplné a návratné investice," uvedl.

Za zajímavý podnět považuje návrh na legislativní ukotvení podpory dobrovolnictví. SPD by takový předpis podpořila, dodal Okamura. "A měl jsem lidskou radost, že pan prezident už nemá ortézu a že vypadá zdravotně dobře," konstatoval. Zeman na veřejnosti odložil dnes ortézu po zlomenině ruky poprvé od srpnové operace.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se jednalo o pozitivní projev. "Za správnou považuji pochvalu jak zdravotníků v prvé linii, tak ostatních profesí, které jsou důležité pro boj s pandemií, tak poděkování dobrovolníkům a všem občanům, kteří nepodléhají falešným zprávám," uvedl. Za pozitivní označil i důvěru prezidenta v českou ekonomiku. "Po vyhasnutí ložiska pandemie se může rychle zotavit," míní. Důležité je podle něj respektovat pravidla pro boj s epidemií a nebát se očkování.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová byla ráda za výzvu k očkování a nošení roušek. "Ve zbytku se měl řídit slovy svého tiskového mluvčího, že už prezident všechno podstatné řekl. Házení viny na opozici nepřekvapuje," uvedla. Zeman podle ní není nadstranický, ale vládní prezident. "Vinu za to, že jsme se stali ve zvládání epidemie nejhorší zemí, však nese pouze vláda, která nejednala zodpovědně, ale na základě internetových anket," uvedla.

Předseda STAN Vít Rakušan by uvítal v této době projev morální autority. "Která povzbudí, vleje naději a bude spojovat. Kázat, jak by se kdo měl chovat, s čím kandidovat a co dělat, může skutečná morální autorita, prezident s obecně uznávaným kreditem. Takovým byl pro mě Václav Havel," uvedl.