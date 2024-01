V noci začne hustě sněžit. Na jihu Čech napadne 25 centimetrů, varují meteorologové

Hladiny řek a potoků po vydatných deštích v celém Česku dnes po celý den pozvolna klesaly, v příštích dnech čeká podle meteorologů republiku mráz a někde i husté sněžení. Nejvyšší stupeň, povodňové ohrožení, platí na Labi v Ústí nad Labem, Děčíně a Litoměřicích a znovu na Vltavě v Českém Krumlově. Na druhý stupeň klesla Vltava ve Vyšším Brodě a na stejném stupni je Ohře v Chebu.

Meteorologové v sobotu vydali novou výstrahu, podle níž v jižních Čechách začne zřejmě v noci na neděli hustě sněžit. Podle Českého hydrometeorologického ústavu lze očekávat, že na Českokrumlovsku, Vimpersku a Prachaticku v neděli napadne až 25 centimetrů sněhu.

V dalších částech jižních Čech, na Plzeňsku, v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji spadne až 15 centimetrů sněhu. Meteorologové varují i před silným větrem, závějemi a vznikem náledí.

#vystraha Tato výstraha upřesňuje výstrahu před povodňovými jevy a přidává výstrahu před silným větrem, novou sněhovou pokrývkou, sněhovými jazyky a závějemi, zmrazky a náledím.

Mírně stoupat ojediněle nad 1. SPA mohou během soboty 6.1. toky v povodí Mže, Radbuzy, Berounky, horní… pic.twitter.com/JLCKBEwOEr — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 6, 2024

Dál platí povodňová výstraha. Déšť zvedl hladiny mnoha řek na konci loňského roku po svátcích. Nejvyšších hodnot dosahovaly většinou do pátku, v noci na sobotu začalo klesat i dolní Labe, kam dotéká voda z horního úseku a z přítoků. Z druhého na první stupeň kleslo nebezpečí v Pardubickém a Středočeském kraji.

V Ústí nad Labem hasiči v sobotu odčerpávali vodu z Přístavní ulice pod mostem E. Beneše, protože do protipovodňové vany začala opět pronikat voda kvůli nefunkční technologii v ovládací šachtě.

Uzavřena zůstává cesta z Děčína do Prostředního a Dolního Žlebu, lidé se dostanou do obcí pouze po železnici. Otevřela se komunikace od odbočky k hasičské zbrojnici v Horním Žlebu po železniční most a viadukt.

Hladina Vltavy v Českém Krumlově se v sobotu odpoledne znovu dostala na třetí stupeň. Situaci na řece ovlivňuje odtok z lipenské přehrady, kde se po tání sněhu a deštích v minulých dnech nahromadilo větší množství vody. Tento stav podle mluvčího Povodí Vltav Hugo Roldána ještě nějakou dobu potrvá, ale řeka by měla stále zůstat v korytě. Druhý stupeň platí na Vltavě ve Vyšším Brodě.

Na Ohři zůstává druhý stupeň povodňové aktivity v Chebu. Na dalších několika místech v republice platí první povodňový stupeň.