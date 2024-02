V Česku padaly stoleté rekordy. Teploty v sobotu překročily 15 stupňů

Teplotní rekordy pro 10. únor v sobotu padly zhruba na třetině dlouhodobě měřicích stanic v zemi. Nejtepleji bylo v Lednici na Břeclavsku, kde meteorologové naměřili 15,5 stupně Celsia. Více než 15 stupňů bylo ještě na dalších dvou místech v Česku. Informaci přinesl meteorolog Pavel Šimandl z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

O dvě desetiny stupně chladněji než v Lednici bylo sobotu odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku. Na 15,1 stupně Celsia se teplota dostala ve Frýdlantu v Čechách.

Rekordní hodnoty pro 10. únor v sobotu přepisovalo 59 ze 167 stanic, které měří teplotu alespoň 30 let. Byly mezi nimi i čtyři s více než stoletou historií. V Opavě meteorologové naměřili 13,4 stupně Celsia, bylo tam tak nejtepleji od začátku měření před 144 lety. Jen o tři roky kratší historii má stanice v Přerově, kde má po sobotě nový rekord pro 10. únor hodnotu 14,2 stupně Celsia.

Ve Vsetíně se sobotní den zapsal s 12,6 stupně do čela historických tabulek sahajících 122 let do minulosti. Rekordně teplý desátý únorový den zaznamenala i Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku se 110letou historií, v sobotu tam bylo 13,8 stupně Celsia.

Na únor neobvykle vysoké teploty zaznamenali meteorologové v České republice i v několika předchozích dnech. V pátek rekordy padly na čtvrtině ze 165 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve středočeských Dobřichovicích, kde naměřili 14,1 stupně Celsia. ČHMÚ v pátek na síti X uvedl, že se tento týden s velkou pravděpodobností stane nejteplejším obdobím v první dekádě února minimálně od roku 1931.

Neděle už tak vysoké teploty jako v sobotu zřejmě nepřinese. Podle předpovědi ČHMÚ bude převážně zataženo s občasným deštěm, který odpoledne v horských oblastech na západě a jihozápadě Česka přejde v déšť se sněhem nebo ve sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi sedmi až 11 stupni Celsia, na horách v 1000 metrech kolem pěti stupňů.

V důsledku dalších srážek budou v neděli znovu stoupat hladiny některých toků. V povodí horního Labe a horní Moravy až po Moravskou Sázavu očekávají hydrologové překročení druhého, tedy prostředního stupně povodňové aktivity, uvedli na facebooku. V sobotu odpoledne platil druhý stupeň na Labi v Němčicích na Pardubicku, na dalších více než 20 místech hladina řek dosahovala prvního, nejnižšího stupně povodňové aktivity.

