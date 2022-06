Francii a Španělsko čeká předčasná vlna veder. V Česku bude nejteplejší víkend

Španělsko a jih France čelily o víkendu vlně vedra, která přišla dříve, než je obvyklé. Na jihu Španělska dnes odpoledne na mnohých místech teploty vystoupaly ke 40 stupňům, uvedla agentura EFE. Vysoké teploty očekává příští týden i zbytek Francie, napsala stanice France Info.

Do Španělska přijde letos vedro dříve, než je obvyklé. | Foto: Reuters

Teploty kolem 40 stupňů i více v neděli odpoledne zaznamenaly regiony na jihu Španělska, například Andalusie, Extremadura či Kastilie-La Mancha. Varování před vysokými teplotami úřady vyhlásily i v Madridu. Velmi teplé mají být i noci. Vlna horka by měla trvat nejméně do čtvrtka, meteorologická služba Aemet ale nevylučuje, že bude trvat i více dní.

Vlna vedra, která přišla neobvykle brzy, podle meteorologa Josého Miguela Viňase nic nevypovídá o tom, jak teplé bude léto. Podle dlouhodobé předpovědi je ale velmi pravděpodobné, že letní měsíce budou ve Španělsku teplejší a sušší, než jaký je dlouhodobý průměr. To vzbuzuje obavy mimo jiné z lesních požárů.

Meteorologická služba Météo-France uvedla, že příští týden Francii čeká "velmi předčasná" vlna vedra, během které teploty vystoupají v některých oblastech až ke 40 stupňům. V Paříži by na konci týdne mělo být až 35 stupňů. Nejteplejší dny se očekávají mezi středou a sobotou. V některých oblastech na jihu země již dnes teploty dosáhly k 35 stupňům. Meteorologové také považují za velmi znepokojivé sucho, které panuje na velké části francouzského území, napsal deník Le Monde.

I v Česku bude nejtepleji ve druhé polovině příštího týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejšími dny by měly být sobota a neděle, kdy by teplotní maxima mohla dosáhnout až na 34 stupňů Celsia, ve čtvrtek bude nejvíce 30 stupňů. Hranici 35 stupňů jako v jihozápadní Evropě ale zatím teploty atakovat nebudou. Naopak v pondělí a v úterý by mělo přijít po letním víkendu ochlazení.