Od roku 1950 do roku 1954 sloužilo u Pomocných technických praporů (PTP) 60 000 mužů. Založeny byly 1. září 1950 rozkazem ministra národní obrany Alexeje Čepičky. Narukovali do nich politicky nespolehliví: soukromí zemědělci, kněží, řeholníci, živnostníci, šlechta, příbuzní emigrantů či ti, kteří se pokusili o přechod západních hranic. Nárazově byli vojáci pracovně zneužíváni až do pádu komunismu.